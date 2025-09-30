El impactante adiós de Juanjo Puigcorbé a "Sueños de libertad" que lo cambió todo

El universo de "Sueños de libertad" acaba de sufrir un terremoto emocional y narrativo con la salida de Juanjo Puigcorbé, quien ha dado vida a Don Pedro Carpena, uno de los personajes más oscuros y complejos de la serie de Antena 3. Su final, cargado de simbolismo y tensión, no solo marca el cierre de una etapa, sino que desbloquea verdades ocultas que cambian para siempre el destino de Digna.

El fallecimiento de Don Pedro no fue uno más: murió en su cama, asfixiado por Damián de la Reina, en una escena tan intensa como definitiva. Pero antes de expirar, Carpena dejó un último regalo envenenado: una revelación que desmonta todo lo que Digna creía saber sobre la muerte de Jesús. Durante meses, ella cargó con la culpa, pero la verdad era más retorcida: Pedro presenció cómo Jesús agonizaba... y decidió no ayudarlo.

En una entrevista grabada en su penúltimo día de rodaje, Juanjo Puigcorbé hizo balance de su paso por la serie. "Don Pedro ha hecho un arco muy grande. Empezó siendo un hombre aparentemente recto, casi entrañable, pero acabó convertido en un ser manipulador y oscuro", explicó el actor. Las pérdidas que sufrió el personaje –su hijo y su esposa– terminaron por quebrar su alma.

"Con Don Pedro se ha ido al límite y, al final, él también es límite", reflexiona Puigcorbé. Su relación con Digna, que parecía abrir una nueva oportunidad, terminó siendo, en sus palabras, "una caída a los infiernos". Lo que pudo ser redención se convirtió en destrucción mutua, y ese conflicto ha quedado como una de las tramas más potentes de la serie.

El actor también dejó caer que su salida no deja un vacío, sino que abre la puerta a un nuevo gran antagonista. "Habrá un relevo muy importante y muy malo", adelantó, señalando que la sombra de Don Pedro seguirá proyectándose sobre el futuro de las perfumerías, ahora en manos de Tasio. Puigcorbé se despidió con gratitud y orgullo, sabiendo que su personaje no se irá sin dejar huella.

Y mientras el legado de Carpena se cierra con su muerte, Digna queda rota pero libre, al fin consciente de que ha vivido años bajo el peso de una mentira. Entre lágrimas, entiende que no fue la asesina, sino la víctima de un juego retorcido que solo un personaje como Don Pedro pudo haber orquestado. Y con esta verdad, comienza un nuevo capítulo para ella... y para la serie.