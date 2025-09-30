Carlos Alsina sentencia a Begoña Gómez: “Le faltó escrúpulo para diferenciar lo público de lo privado”

Como cada martes, Carlos Alsina ha estado presente en 'Espejo Público' para analizar la actualidad política tanto nacional como internacional, centrándose en este caso en la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que este sábado decidía no acudir a su cita con el juez Peinado. Alsina he espetado que el mayor problema de la esposa de Pedro Sánchez ha sido no ser demasiado escrupuloso a la hora de diferenciar "lo público de lo privado", cuestión que también le ocurre al líder del ejecutivo, que no sabe distinguir, según el periodista de Onda Cero, su condición de presidente de su condición de secretario general de un partido político.

"Se resbaló en un terreno muy resbaladizo"

Carlos Alsina se pronunció sobre el caso de Begoña Gómez y los últimos informes judiciales que la rodean. El periodista de Onda Cero coincidió con gran parte de la prensa al señalar que, “haya o no delito, si hay un reproche moral” hacia la esposa del presidente del Gobierno. A juicio de Alsina, la frontera entre lo público y lo privado no estuvo bien delimitada: “Le faltó a Begoña Gómez escrúpulo, el escrúpulo necesario para saber diferenciar sus condiciones”. El locutor explicó que un asistente pagado por Presidencia no puede dedicar su tiempo a labores que atañen a la vida profesional de Gómez, ya que se trata de recursos públicos destinados a funciones institucionales. En este sentido, recordó que la actividad de la mujer de Sánchez, especializada en la captación de fondos para proyectos académicos o vinculados al tercer sector, entra en un “terreno muy resbaladizo” cuando se solapa con la responsabilidad institucional de ser esposa del jefe del Ejecutivo.

Alsina amplió su crítica a la propia forma de actuar de Pedro Sánchez, asegurando que tampoco él ha sido “muy escrupuloso” a la hora de distinguir su papel como presidente del Gobierno de su condición de secretario general del PSOE. “Utiliza, por ejemplo, la sala de prensa de la Moncloa todas las semanas para suministrar un mitin en contra de la oposición”, recordó, añadiendo que incluso algunos jefes de gabinete han simultaneado responsabilidades gubernamentales con campañas electorales de partido. Para el periodista, estas prácticas son una muestra clara de cómo se han difuminado los límites entre lo institucional y lo político, llegando a justificar desplazamientos oficiales bajo el pretexto de actos de gobierno que en realidad coinciden con mítines partidistas. “Esa línea que separa actividades no está suficientemente respetada en los últimos tiempos”, sentenció Alsina, advirtiendo de que, más allá de lo que determine el juez, la cuestión moral ya ha quedado en entredicho.