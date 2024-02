¿Quién es el cantante madrileño que estará hoy en 'El Hormiguero'?

'El Hormiguero' puso punto y final a la primera semana de febrero con la visita de uno de los cocineros más queridos de España: Karlos Arguiñano. El vasco, que nos ha acompañado a todos durante más de tres décadas alegrándonos los mediodías, visitó el espacio de Antena 3 para hablar de su nuevo libro, 'Cocina 10 con Karlos Arguiñano'.

El cocinero reveló que de todos los libros de recetas que ha escrito este es ''la repera'' ya que su hermana y su hijo, Joseba, han sido partícipes. Además habló también de que su hijo ahora tiene un programa en ETB a la misma hora. "Somos competencia, estamos a la misma hora. Pero la madre ve al hijo", bromeó. Además, Arguiñano, que en septiembre de este año cumplirá 76 años, confirmó que ha renovado dos años más en la cadena.

El programa de Pablo Motos sigue su marcha y esta semana se prepara para recibir a un músico, dos escritores y dos parejas de actores.

Coque Malla, músico David Jar La Razón

El lunes da comienzo con la visita de uno de los artistas más conocidos en el pop rock español: Coque Malla. El exintegrante de Los Ronaldos se sienta con Trancas y Barrancas para hablar de su regreso al cine con su nuevo proyecto llamado ‘Buscando a Coque’ y que llegará el próximo 14 de febrero con Hugo Silva y Alexandra Jiménez como protagonistas.

César y Teresa son una pareja feliz hasta que una noche ella se acuesta con Coque Malla, el gran ídolo de César desde su adolescencia. Teresa se lo confiesa a César, arrepentida, pero él no sabe cómo reaccionar. ¿Ser infiel con tu mito erótico es algo excusable? Teresa no se ha acostado con su ídolo, sino con el de César. Y sobre eso no hay legislación vigente. César necesita hablar con Coque, aunque el cantante ya no viva en España. Así que la pareja viaja a Miami en su búsqueda, mientras se replantean su relación de 15 años y sus propias vidas.