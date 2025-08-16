Jesús Calleja, conmocionado tras el fuego en Las Médulas: “Lo que grabamos ya no existe”

Jesús Calleja no ha podido ocultar su tristeza al hablar del incendio que ha devastado Las Médulas, el emblemático paraje leonés reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El aventurero y presentador ha compartido entre lágrimas su dolor por la pérdida de un lugar que conoce de primera mano y con el que mantiene un fuerte vínculo personal.

En sus declaraciones, Calleja ha recordado con emoción que en este entorno grabó una de las entregas más especiales de su programa 'Volando voy'. “Lo que visteis en aquel episodio se ha quemado”, ha lamentado, visiblemente afectado, al comprobar cómo el fuego ha arrasado gran parte de este espacio único, considerado uno de los paisajes culturales más impresionantes de España.

El leonés ha reconocido que ver en llamas este rincón de su tierra le genera una “pena terrible” y ha confesado sentirse “roto” ante la magnitud del desastre. En sus palabras, la destrucción no solo supone una pérdida natural y patrimonial, sino también emocional, ya que Las Médulas simbolizan para él un lugar muy especial cargado de recuerdos.

El incendio ha dejado un panorama desolador en la zona, cuyas características montañas rojizas y castañares milenarios atraen cada año a miles de visitantes. La catástrofe reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar la protección de entornos naturales de este valor, especialmente en un contexto de veranos cada vez más propensos a los incendios forestales.

Con la voz entrecortada, Calleja ha cerrado su mensaje enviando un abrazo a los vecinos de la comarca, conscientes de que, más allá de la pérdida patrimonial, lo sucedido golpea directamente al corazón de una comunidad muy unida a su entorno.