Tinet Rubira bromea con los fallos técnicos de 'OT 2025': "Vamos a despido por gala"

La nueva edición de 'Operación Triunfo 2025' está dando mucho de lo que hablar y no especialmente por lo musical. Los fallos técnicos jugaron una mala pasada a los 18 aspirantes en la gala 0 y volvieron a ser protagonistas de la Gala 1 cuando el sonido impidió escuchar al público de casa de la actuación grupal. Este último fue debido a que la mesa de sonido "se colgó justo al empezar", según explicaron Noemí Galera y Manu Guix después de pedir disculpas.

A estos problemas en directo, aparentemente solucionados en la tercera entrega emitida el pasado lunes 30 de septiembre, se ha sumado un error en los rótulos de los contenidos que el concurso de Amazon Prime Video publica en su canal de Youtube.

En concreto, el título del vídeo que recopila el ensayo de Téyou y Guillo Rist, el nombre del cantante y bailarín originario de Matadepera tenía una errata. "Cuidado porque hay un error en el canal de YouTube. Es Guillo, no Guille", ha manifestado una seguidora del programa en X, mencionando al director de OT, Tinet Rubira, entre otros.

El director de Gestmusic, productora del talent show, no ha tardado en contestar y ha tirado de ironía replicando con un tweet en el que ha escrito que "habrá despidos". Ante su predisposición a responder ante la audiencia del programa, otro fan ha aprovechado para tirar la puntilla y preguntar por el equipo de sonido: "¿Y qué vais a hacer con el equipo de sonido?".

Siguiendo la misma actitud jocosa que en su anterior tweet, el realizador español no ha dudado en responder al usuario, bromeando con que en cada semana contratan a nuevos trabajadores: "Cada semana es uno nuevo. Vamos a despido por gala".