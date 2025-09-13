Jesús Vázquez confirma que su contrato con Mediaset finaliza después de 'Bailando con las estrellas'

Jesús Vázquez encara el estreno de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' con la mirada puesta en el futuro. El presentador ha confirmado en declaraciones a El Televisero que este formato marcará el final de su etapa actual en Mediaset, grupo con el que ha trabajado la mayor parte de su carrera.

"Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Entonces, seguramente, después de este programa tomaré ese camino", señaló el gallego al citado medio. Con estas palabras, deja claro que tras la finalización del concurso quedará libre de contrato con Mediaset, lo que abre la puerta a una nueva etapa profesional.

Jesús Vázquez, que mantiene vínculo con la compañía audiovisual desde 2022 bajo el contrato vigente, insistió en que su intención es no renovar, aunque no cierra la puerta a seguir colaborando en proyectos concretos. "Si me ofrecen algo que sea acorde a lo que me gusta hacer, lo haré", matizó, al tiempo que recordó que también hay "vida" fuera de Mediaset.

El presentador explicó además que a partir de enero comenzará a valorar con calma sus próximos pasos. A sus 60 años, descarta jubilarse: "Hay cosas y hay que ver qué hacemos".

Su relación con Mediaset comenzó en 1990 con 'La quinta marcha' y, tras un paréntesis, se consolidó en 2002 con 'Popstars'. Desde entonces, ha sido uno de los rostros más reconocibles de la cadena, al frente de programas como '¡Allá tú!', 'Supervivientes', 'Operación Triunfo', 'La Voz' y 'Bailando con las estrellas'. Precisamente este último, cuya segunda edición arranca este sábado a las 22:00 horas, servirá como colofón a la actual etapa del presentador con el grupo.