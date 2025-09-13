Así fue el enfrentamiento entre un miembro de la Asociación de Feriantes y unos cámaras de laSexta: "Iros a tomar por..."

Los hechos ocurrieron durante la grabación de un reportaje emitido la noche del 12 de septiembre, cuando el programa Equipo de Investigación se acercó a la feria de Toledo para conocer cómo se reparten los puestos y quién decide quién entra y quién queda fuera. Según los propios feriantes, en el 95 % de los ayuntamientos no existe licitación pública y son los integrantes de la Asociación de Feriantes quienes controlan la adjudicación.

Cuando los cámaras localizaron a dos de los responsables de la asociación (uno que gestiona las atracciones desde su coche y otro que supervisa las casetas de comida) la respuesta fue inmediata y hostil. Uno de ellos reconoció a los periodistas por la marca de la cadena y estalló: "¿Qué sois de laSexta? Pues a tomar por...". La frase quedó grabada y se convirtió en el eje del tenso encuentro que el programa ha emitido este jueves por la noche.

El hombre elevó el tono de voz, señaló a los reporteros y les calificó de "chivatas", mientras les ordenaba que se marcharan del recinto. "¡Qué no te cuento nada! ¡Que te vayas de aquí!", gritó ante la cámara, sin dar opción a ninguna pregunta. Los periodistas intentaron mantener la calma y explicar el objetivo del reportaje, pero el integrante de la asociación se alejó entre insultos y amenazó con llamar a seguridad si seguían grabando.

El episodio deja en evidencia la opacidad que denuncian los propios feriantes: la ausencia de concursos públicos y la concentración de poder en manos de una pequeña cúpula que decide quién puede montar atracciones o vender comida. El programa subraya que, tras el encontronazo, ninguno de los dos responsables accedió a declarar y la asociación no ha emitido comunicación oficial sobre lo ocurrido.