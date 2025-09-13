La autora de 'Los Bridgerton' deja una sutil pista sobre la quinta temporada

Desde su explosivo debut en 2020, la serie de 'Los Bridgerton' se ha convertido en mucho más que un simple drama histórico. Basada en las novelas de Julia Quinn, la producción creada por Chris Van Dusen para Netflix ha revivido el género del drama de época, dándole un giro moderno y vibrante.

La cuarta temporada llegará en 2026, pero en las últimas semanas los seguidores piensan en la siguiente entrega, ya confirmada, tras la enigmática publicación de la autora de los libros. A través de Instagram, la escritora ha ilusionado a los fans, que han empezado a elucubrar teorías. Muchos de ellos piensan que detrás de la imagen que ha compartido se esconde una pista sobre el protagonista de la quinta temporada.

Concretamente, Quinn ha publicado un collage de fotos del rodaje de 2019, donde interactúa con la actriz Claudia Jessie, quien encarna a Eloise Bridgerton en la ficción. En la descripción de la imagen, la autora ha añadido: "Mirando hacia atrás…y mirando hacia adelante".

Junto a esa frase, aparecen los hashtags "Bridgerton", "Philoise" y "Tosirphillipwithlove". Precisamente, este último es el título del quinto libro de la saga, basado en Eloise y su inesperada relación con Sir Phillip Crane, que en la serie interpreta Chris Fulton.

Tras ello, las especulaciones no se han hecho de esperar. Julia Quinn podría haber confirmado indirectamente que los episodios de la quinta temporada estarán dedicados a Eloise. De hecho, la referencia al nombre de la pareja formada por Phillip y Eloise, Philoise, corresponde al libro 'A Sir Phillip, con amor'. Además, en la conversación que se puede leer en las imágenes que conforman el collage, Quinn pregunta a Claudia Jessie si ha leído lo que pasará después, refiriéndose a la historia de amor de su personaje. La intérprete responde con un enigmático: "Sé todo".

Cabe recordar que la serie de 'Los Bridgerton, nunca ha seguido rigurosamente el orden de los libros. Sin ir más lejos, la tercera temporada ha anticipado la historia de Penélope y Colin que se narra en el cuarto libro y ha saltado la de Benedict del tercer volumen.

Además, Eloise parece la candidata más plausible para la quinta temporada porque su historia con Sir Phillip comienza tras la muerte di Marina Thompson (Ruby Barker), con un intercambio epistolar. En la serie, los dos ya se han cruzado, aunque brevemente, creando una sutil conexión.

A falta de confirmaciones oficiales, la serie continuará escribiendo capítulos hasta la sexta temporada y la intención de la productora, Shonda Rhimes, es dedicar una entrega a cada hermano, alargando la ficción hasta un total de ocho temporada.