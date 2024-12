Jon Watts y Christopher Ford: «Esperamos que los que no sepan nada de Star Wars y los que sí, puedan ver juntos 'Tripulación perdida'»

Jon Watts y Christopher Ford son los creadores y guionistas principales de la nueva serie del Universo Star Wars bajo el nombre de «Skeleton Crew» («Tripulación perdida») que acaba de estrenar Disney+ y que pone el foco en un grupo de niños que descubren nuevas aventuras perdidos por la galaxia, y que reivindica las historias de aventuras de los años 80.

¿Cuándo y cómo surge la idea de «Tripulación perdida»?

Jon Watts: La versión más simple de la idea fue algo que se nos ocurrió alrededor del final de la primera película de Spider Man (2017). Tuvimos la idea de lo divertido que sería ver a un grupo de niños que no saben mucho sobre la galaxia de Star Wars, perderse en la galaxia de Star Wars, y luego tratar de encontrar el camino a casa. Así que esa fue nuestra propuesta original a Lucasfilm. Pero luego desaparecí para hacer dos películas más de Spider Man. Y durante ese tiempo, ya sabes, Disney+ fue creado y Favreau cambió todo con el «The Mandalorian», y nuestra serie pasó de ser una película a ser, potencialmente, una serie, donde teníamos más tiempo para explorar la galaxia. Y luego, cuando terminé la tercera película de Spider Man, lo desenterramos. Jon Favreau había llegado a bordo como productor, y empezamos a trabajar en «Skeleton Crew». Así que lleva mucho tiempo gestándose.

No es habitual ver a niños protagonizar historias de Star Wars, pero deciden romper con eso.

Chris Ford: Sí. Creo que la primera idea original en la que nos centramos, y que cautivó nuestra imaginación sobre lo que podíamos hacer con los niños, fue el hecho de que perderse sería muy difícil para ellos, porque son solo niños y ni siquiera saben pilotar una nave espacial.

Watts: Tan pronto como empiezas a contar esta historia desde la perspectiva de un grupo de niños de 10 años, abres la puerta a un montón de posibilidades dramáticas que no tendrías si fueran adultos. Porque un adulto en la galaxia de Star Wars sabría cómo poner en marcha la nave espacial, y los niños no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y de repente, estás viendo la galaxia de una manera completamente nueva. Pero sabemos pero es la misma galaxia, así que nos basamos en todo ese conocimiento y tradición de Star Wars y no cambiamos nada de eso. Sólo el enfoque del personaje principal.

¿Siempre pensaron en que fuera en la misma época que «The Mandalorian» o «Ashoka»?

Watts: Sí. Quiero decir, ambientarlo en esa época fue, de nuevo, sólo motivado por el hecho de que los niños estarían realmente abandonados a su suerte. Es un buen momento en la galaxia porque es una especie de tiempo sin supervisión. No hay un grupo gigante que sería capaz de ayudarles.

Ford: La República sigue intentando reformarse. Aún no son tan grandes como el Imperio. Sabíamos que queríamos tener un elemento sin ley, que los niños se encontrarían como una clase de piratas y capturar esa sensación de isla del tesoro. Porque John y Dave (Filoni) ya habían estado explorando cómo se las gastaban los piratas de ese período de tiempo. Se sentía como que encajaba para nuestra historia.

En el estreno de «The Acolyte» tuve el honor de entrevistar a Leslie Hedland y me dijo: «Cuando terminé la serie tuve que aceptar que la mitad de la gente la odiará». ¿Tienen esa sensación?

Watts: Cruzo los dedos para que le guste a todo el mundo. Tenemos una cosa única aquí, que es que lo estamos contando, a través de este tipo de nueva perspectiva. Por eso te permite, si no sabes nada de Star Wars, apreciar la serie sin ningún conocimiento previo. Pero si sabes mucho sobre Star Wars, puedes verla sabiendo más que los niños, y eso crea su propia tensión dramática. Así que no sé, esperamos que estos dos grupos de personas puedan reunirse, verla y disfrutarla.

Mi hijo Mateo tiene 8 años, y las cintas clásicas de Star Wars le aburren. Es «Tripulación perdida» una buena manera de que empiecen a gustarle?

Watts: Espero que sí. Hasta ahora sólo hemos hablado con periodistas adultos que la han visto. Por lo tanto, estoy emocionado de obtener la perspectiva de niños de 10 años. A ver si conectan. Mis hijos están emocionados. ¿Tus hijos la han visto?

Ford: No entera.

Watts: Tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad.

Las películas de los 80 eran muy blancas, adecuadas para niños.

Watts: Creo que la magia de esas películas es que se toman a los niños muy en serio. Y recuerdo que cuando tenía 10 años, yo realmente quería ser tomado en serio y ser tratado como un adulto. Así que al ver que los niños son los personajes principales y los conductores de la historia espero que Mateo se identifique con ellos, y entonces podrá ver Star Wars contigo y no antes.

¿Por qué es importante el papel de los padres en la serie?

Watts: Eso fue lo bueno de tener más tiempo, porque es un programa de televisión. En muchas de las películas de Amblin de los años 80 casi nunca se ve a los padres. Están fuera de la pantalla. Aparecen en el último segundo, como en «Los Goonies». Y para nosotros poder tener un poco más de tiempo para contar su lado de la historia fue divertido porque abre, de nuevo, más potencial dramático. Y gran parte de la historia trata de los niños que quieren irse de casa, y de repente echan de menos su hogar y a sus padres. Y entendiendo su hogar de una nueva manera ahora que han tenido que crecer un poco. Por lo tanto, la historia de los padres es realmente importante para la historia en general.

¿Cuál es, en su opinión, la mejor historia de Star Wars hasta ahora?

Watts: Como argumento, George Lucas aprovechó uno tan poderoso de un padre que cae al mal y la redención. Casi parece mitología griega.

¿»Skeleton Crew» es un homenaje a «Los Goonies»?

Watts: Sí. Queríamos elegir un nombre que un niño pensara que sonaba duro.

¿Es pronto para hablar de la 2ª temporada?

Watts: Queríamos asegurarnos de que la primera temporada tuviera un principio, un nudo y un desenlace muy claros para que a la gente le resultara satisfactoria. Pero sí, si a la gente le gusta, nos encantaría hacer más. Ford: Sería increíble simplemente ver a los niños crecer en la galaxia.

Watts: Y ver cómo muchos de ellos se convierten en malvados.

¿Qué les dijo la veterana productora Kathleen Kennedy, que está detrás todas las grandes historias de nuestra infancia, cuando propusieron la idea?

Watts: Es genial presentarle una aventura a una de las productoras de todas las películas de Amblin. Ella nos dijo, «sí, lo sé, yo estuve allí». Ella ha sido realmente una gran fuerza creativa.

Ford: Entendió que admiramos esas historias, y queríamos no copiarlas o imitarlas, sino tratar de recrear los sentimientos y las razones por las que tomas las decisiones de la narración.

Watts: Nos dijo que cuando Steven (Spielberg) estaba haciendo esas películas, que nunca pensó en ellas como películas para niños. Siempre pensaron en ellas como películas de adultos que estaban protagonizadas por niños. Es una filosofía muy buena que hemos sido capaces de tomar de ella y aplicar a toda la serie.