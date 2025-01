Jordi Sánchez sorprende al decir a qué político actual le daría un 'centollazo'

Jordi Sánchez, conocido por dar vida al icónico Antonio Recio en "La que se avecina", no tiene reparos en opinar con el desparpajo que caracteriza a su personaje. Durante su participación en el podcast 'The Nude Project', el actor ha desvelado a qué político le lanzaría un "centollazo" como lo hizo su personaje a José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy en una de las escenas más recordadas de la serie de los hermanos Caballero. Sin dudarlo, ha mencionado el nombre de Santiago Abascal, líder de Vox, aunque ha dejado entrever que su lista podría no limitarse solo a él.

La escena en cuestión, donde Antonio Recio lanza un centollo a la cabeza del presidente del Gobierno ficticio de la serie de Telecinco, es una de las más icónicas de "La que se avecina". Refleja el carácter irreverente y explosivo del mayoristade marisco que "ni limpia pescado ni es buena persona", como él mismo se describe. Jordi Sánchez, al ser preguntado sobre si haría algo similar en la vida real, ha señalado a Santiago Abascal como su objetivo, dejando clara su opinión con un toque de humor y crítica social.

Antonio Recio: Un personaje inolvidable

Desde su estreno en 2007, Antonio Recio se ha consolidado como uno de los personajes más queridos y controvertidos de la televisión española. Jordi Sánchez, quien interpreta al "mayorista que odia a todo aquel que no sea él", lleva años encarnando al vecino de Mirador de Montepinar con carisma y frases mordaces, convirtiéndolo en un símbolo de "La que se avecina". Durante su entrevista, Jordi Sánchez ha confesado que su escena favorita no es el famoso "centollazo", sino una en la que, acompañado por el personaje de Enrique Pastor (interpretado por José Luis Gil), visita un club de alterne con una mochila llena de juguetes sexuales. "Fue muy divertida de rodar y queda como una de mis mejores experiencias", ha comentado entre risas.

La popularidad de Antonio Recio ha hecho que Jordi Sánchez viva situaciones curiosas fuera de los platós. Uno de los momentos más extraños que recuerda fue cuando un fan le pidió una fotografía de sus pies desnudos. "Fue de las peticiones más raras que me han hecho", ha confesado el actor. Aunque Jordi Sánchez disfruta interpretando al excéntrico pescadero, admite que le aconsejaría a Antonio Recio "relajarse un poco". Sin embargo, es precisamente esa intensidad lo que lo convierte en un personaje tan querido y recordado por los seguidores de la serie que también se emite en Prime Video.