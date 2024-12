Gregorio (Jordi Sánchez) necesita mucho más que justicia divina

Con temperaturas rozando los cero grados, no hay mejor plan para el sábado por la noche que disfrutar de una de las grandes series con el sello atresplayer. "Señor, dame paciencia", sorprendió a los espectadores de la gran pantalla en el primer semestre de 2017, quedando en segunda posición, atrayendo a más de 900.000 espectadores en las salas de cine nacionales, con una recaudación de 6,7 millones, más que los 4,6 millones de euros que costó realizarla. Su director, Álvaro Díaz Lorenzo nos trae a un Gregorio, interpretado de nuevo por Jordi Sánchez, mucho más alocado y salvaje en estos ocho episodios que ocuparán la franja del Prime Time de los sábados (22:00) en Antena 3 desde hoy 14 de diciembre.

Vengar la muerte de tu esposa acompañado por unos hijos que más que ayudan, estorban

En todas las producciones audiovisuales en las que el poltergeist de un ser querido hace acto de presencia y charla con el protagonista, el fallecido no podrá descansar en paz hasta que su muerte sea vengada por su amor. Este es el dilema al que se enfrenta Gregorio cuando se entera de que la aseguradora del banco en la que lleva trabajando más de 30 años, no le pagan un seguro compensatorio por la muerte de su esposa María, interpretada en la ficción por Silvia Abril, cuya presencia se hace más presente y es más importante que la realizada en el largometraje por Rossy de Palma. Ante esta "injusticia" por parte de la aseguradora, Gregorio pondrá en juego todos sus ahorros en busca de un trato digno en honor a su esposa, pero cuando todo parecía indicar que nuestro protagonista puede llevarse un lindo bote a su buchaca, la intervención de sus peculiares hijos trunca toda la estrategia elaborada por un buen pero costoso abogado a quien da vida el actor Jaime Ordoñez, dejando a nuestro protagonista sin trabajo, sin dinero, en la calle y teniendo que ver como sus cuatro hijos discuten por ver quién se queda con nuestro pobre Jordi Sánchez que va a necesitar más que justicia divina para sobrellevar una situación bastante más complicada que en la película.

Como ya indicamos antes, Jordi Sánchez repite en el papel de Gregorio, un banquero ultraconservador que regresa a la pantalla sin ningún filtro dejando claro que la corrección política no es para él, cuyos cuatro hijos solo comparten con él su apellido (que no parece importar porque no se nombra en la serie) y el blanco de los ojos. Los cuatro hijos están interpretados por distintos actores que en la película y tenemos como hija mayor a Sandra (Norma Ruiz), vegana y viviendo en el campo con un huerto ecológico. Después viene Carlos (Félix Gómez), un abogado homosexual felizmente viviendo en pareja y con ganas de adoptar. En tercer lugar, tenemos a Alicia (Carol Rovira), una activista social muy radical que no tiene ningún reparo en mostrar sus pechos como forma de protesta y por último Goyito (Adam Jezierski), un friki del ordenador de tres al cuarto sin mucho que aportar en la sociedad. Ahora, sin casa, trabajo y dinero, Gregorio acompañado de sus increíbles y "parecidos" hijos tendrá que vengar la muerte de su querida esposa María, afrontando toda clase de adversidades que le vas a ocasionar este duro camino lleno de paciencia que se podrá ver los sábados por la noche en Antena 3, la tele abierta.