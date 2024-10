Desencuentro entre Juan del Val y Gonzalo Miró por la denuncia contra Iñigo Errejón

La desgarradora denuncia de Elisa Mouiliáa tras su horrible encuentro con Iñigo Errejón fue objeto de debate en el programa dominical vespertino de Atresmedia, "La Roca", presentado por la propia Nuria Roca y que cuenta entre sus contertulios a su marido, Juan del Val y Gonzalo Miró. En el espacio de laSexta, ambos se rebatieron acerca de esta última polémica que salpica a la izquierda de este país, centrada en las actitudes deplorables del antiguo portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

Un análisis exhaustivo de la situación

En una reciente intervención televisiva, Gonzalo Miró planteó preguntas sobre el perfil psicológico de Íñigo Errejón y el contexto social de sus comportamientos. Durante un análisis junto a una psicóloga, Miró expresó sus dudas: "¿Cuánto hay realmente de un problema personal, que yo no pongo en duda que lo tenga y él reconoce tenerlo, y cuánto hay de un machismo realmente instalado y muy arraigado en la sociedad?" Con esta interrogante, Miró abría un debate sobre si los comportamientos de Errejón responden a una problemática personal o a patrones culturales machistas profundamente enraizados. La psicóloga respondió que, aunque necesitaría conocer más la historia de Errejón para hacer una valoración precisa, algunas de sus acciones podrían estar relacionadas con traumas de la infancia o incluso trastornos de personalidad. "Esto es un comportamiento demasiado arraigado en la sociedad", concluyó Miró, destacando que el caso de Errejón resulta llamativo precisamente por su posición pública y su impacto en la sociedad.

A continuación, Juan del Val amplió el tema, sugiriendo que cualquier tipo de violencia suele tener un trasfondo psicológico. Sin embargo, Del Val recalcó que el machismo, aunque generalizado, no es excusa para justificar comportamientos agresivos o abusivos. "Todos nos hemos educado en un país, en una sociedad que tiene un problema de machismo y de patriarcado. Pero usar ese argumento, como hace Errejón en su comunicado, para justificar una conducta me parece lamentable", sentenció. Poco después, al salir a la luz la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa sobre un comportamiento inadecuado, Miró reconoció la valentía de la actriz al denunciar públicamente. "Agradezco el paso de Elisa de dar la cara, de poner un nombre y un apellido a una denuncia", comentó, destacando la importancia de estas declaraciones en la visibilización del problema. Según Miró, el propósito de muchas mujeres al denunciar no es solo señalar culpables, sino contribuir al cambio de patrones sociales: "Me da la sensación de que esto va más a intentar cambiar un comportamiento demasiado arraigado en la sociedad… Si no lo dices, es imposible cambiar ese patrón de comportamiento", concluyó Miró, ante la réplica de Nuria Roca, quien enfatizó que aquellos que deban ser castigados, lo serán.