El PSOE rehabilita oficialmente a Chaves y Griñán, en ausencia de Felipe González

El 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla, pasará a la historia del partido como el cónclave en el que oficialmente se rehabilitó a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A falta de la presencia de Felipe González, invitado pero que habría alegado un viaje internacional, los ex líderes del PSOE andaluz y ex presidentes del partido nacional, a la espera de nueva sentencia por los ERE tras la revisión del Tribunal Constitucional, se sentaron en la primera fila del cónclave junto a la también ex presidenta andaluza Susana Díaz.

Juan Espadas, presidente del Congreso como anfitrión, dio expresamente las gracias a Rodríguez Zapatero en su arranque. También, dijo, "como secretario de los socialistas andaluces" dio unas "gracias muy especiales". "Vienen hoy aquí y quiero hacerles un reconocimiento por justicia. Gracias, Manolo Chaves. Gracias, Pepe Griñán. Gracias, Magdalena Álvarez", dijo nombrando a también a otros afectados por el "caso ERE".

Susana Díaz fue la primera que se puso en pie y el pabellón de Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla se puso en pie a aplaudir.

“Gracias por todo lo que habéis dado por esta tierra nuestra, por Andalucía”, señaló Espadas. El presidente del Congreso citó también a Joaquín Almunia. "Si me hubieran dicho que 27 años después yo iba a presidir un Congreso, no me lo hubiera creído”. Aquel Congreso lo presidió el también sevillano Luis Yáñez, que viene siendo muy crítico con Felipe González, y para quien Espadas también pidió un aplauso.

Chaves ya participó en una rueda de prensa en el PSOE andaluz tras la revisión del caso ERE por el Tribunal Constitucional. Griñán, de carácter más reservado, se limitó a alguna declaración a través de su abogado. Chaves volvió en julio a la sede del PSOE-A, donde durante años ejerció el poder, tras el amparo del Constitucional en el «caso ERE» y como portavoz de los afectados. El presidente andaluz que más años gobernó la Junta y ex dirigente del PSOE-A se puso a disposición del partido y apuntó a «una operación orquestada para desalojar a los socialistas» de la Junta. «Ha sido todo una operación política, mediática, con ropaje judicial, montada por el PP», dijo. «Pienso y quiero volver para hacer lo que el PSOE quiera», subrayó. «Creo que empieza el principio del fin del Gobierno del PP en Andalucía», finalizó. Chaves señaló que Pedro Sánchez le llamó para felicitarle y transmitir el apoyo al resto de condenados, recordó que «asumió una responsabilidad política» y recalcó que volverá al partido: «Voy a pedir el carnet para lo que me necesiten». Entonces, valoró el difícil trabajo de Juan Espadas en la oposición. Hoy en el Congreso ha evitado un apoyo expreso, en pleno proceso silente de posible renovación de candidatos.

La «balsa de aceite» programada de cara al Congreso Federal del PSOE que se celebra en Sevilla se vio enturbiada. Los sucesos de la Comunitat Valenciana levantaron la posibilidad de atrasar el evento. La agenda obligó a mantenerlo, rebajando la pompa de un acto que, según se filtró, sería a mayor gloria del presidente. A Pedro Sánchez, el primer morador de La Moncloa declarado abiertamente «ateo», no se le apareció la virgen pero sí Mazón» y las dudas de la gestión de la DANA. En el Congreso, se gritó "Mazón, dimisión". A la DANA se sumó el atronador silencio en Comisión de Begoña Gómez y la declaración judicial de Víctor Aldama. También la obligada dimisión de Juan Lobato.

Por si no fuera suficiente, en una entrevista Felipe González, el presidente del PSOE que más años gobernó, se refirió al llamado Estado «plurinacional» como «una chorrada». En la entrevista con el Grupo Joly Felipe González apunta que «España es un país plural desde el punto de vista de las ideas y diverso desde el punto de vista de los sentimientos de pertenencia y a veces esa diversidad se confunde con la pluralidad». Ante la ausencia de González, el PSOE aprovechó "la rehabilitación" de Chaves y Griñán para tratar de tapar ese vacío y la desconexión entre el llamado PSOE histórico y el actual centrado en la figura de Pedro Sánchez.