Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre '¡Sálvese quien pueda!' y sus protagonistas: ''Son profundamente adictivos. Droga dura''

El pasado viernes 10 de noviembre llegaba a la plataforma de streaming de Netflix uno de sus estrenos más ansiados y esperados. ‘¡Sálvese quien pueda!’ comenzaba a emitir su primera parte, compuesta por tres episodios, y en horario prime time. El éxito cosechado fue tan grande que en cuestión de minutos ya estaba siendo el tema más comentado en redes sociales además de ser el número 1 en ‘Las 10 series más populares de España’.

Cinco días después de su estreno, el que fuera el maestro de ceremonias de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez, ha aprovechado su espacio en la revista ‘Lecturas’ para dar su opinión al respecto. Para el de Badalona, este nuevo proyecto protagonizado por Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Terelu Campos, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García Cortés; y dirigido por David Valldeperas, ha supuesto toda una revolución.

Los protagonistas de 'Sálvese quien pueda'

A pesar de que Jorge Javier, quien ha trabajado con estos colaboradores durante muchos años (con algunos como los Kikos y la de Paracuellos, 14 años), ha elogiado el trabajo de sus compañeros y no ha titubeado a la hora de calificar la razón de la creación de este proyecto como ‘’endeble’’ alegando que cualquier motivo o ‘’percha’’ se queda coja ya que estos ocho protagonistas son unos monstruos de la comunicación.

El que fuera uno de los presentadores estrella de Mediaset alega que la labor ejercida por los protagonistas ha sido complicadísima ya que han sabido ‘’cogerle el tranquillo a las reglas del reality rapidísimamente y transmitir que su trabajo está al alcance de cualquiera. Hacen muy fácil lo difícil’’, ha escrito en su blog para dejar claro que a eso se le llama ‘’tener talento’’.

Neftlix publica el primer avance de 'Sálvese quien pueda' con Belén Esteban en modo Pamela Anderson

Para concluir, Vázquez ha expresado lo que muchos fieles seguidores del formato han opinado. ‘’Solo quieres verlos a ellos. A todas horas. Hay veces que hasta me sobran los planos recursos. Si eso me pasa a mí, que me los conozco al dedillo, no quiero ni imaginar lo que va a significar para su público verlos de nuevo en acción’’, escribía.

Van a querer más y más porque son profundamente adictivos. Droga dura. Otra cosa es que ellos no te gustaran antes. Entonces olvídate porque no te van a gustar ahora. Es como si yo fuera a ver a María del Monte en concierto y le pidiera que me cantara ‘Agapimú’. Pues no. No dudo que habrá una segunda temporada. Y una tercera. Porque lo más importante de todo es que, después de ver el reality, acabas con la sensación de que quieres muchísimo a toda esa panda’’, concluía.