Un juez experimentado de Eurovisión rechazado por Estonia por ser ciudadano israelí

Este sábado tuvo lugar el certamen desde el Tondiraba Ice Hall, para elegir al representante de Estonia para el Festival de la Canción de Eurovisión 2024, que tendrá lugar en Malmö el próximo mayo. Los elegidos fueron 5Miinust y Puuuluup con su canción "Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi", pero lo realmente reseñable fue la ausencia de un experimentado juez con el que la organización contaba desde hace años, Alon Amir.

El experto israelí en Eurovisión, Alon Amir, tenía previsto juzgar el concurso de canciones estonio previo a Eurovisión el sábado, pero diez días antes del concurso recibió la noticia de que ya no actuaría como juez por ser israelí, como informan desde "The Jerusalem Post". La experiencia de Amir Amir viene marcada por su desempeño como portavoz de las delegaciones israelíes en 2009, 2012, 2013 y 2016, además de ocupar puestos similares para delegaciones extranjeras. También ha juzgado varias preliminares de Eurovisión y ha escrito libros sobre el histórico concurso, el último "Tres minutos de eternidad" . "Eurovisión es sólo la experiencia de encuadrar. Ese marco bien podría haber sido los Juegos Olímpicos o el Mundial. Muchas personas que no necesariamente vieron el concurso disfrutaron leyéndolo con gran placer. El libro no es autobiográfico. No creo que sea tan interesante. Está basado mayoritariamente en experiencias que tuve durante los años que formé parte del concurso y, en algunos lugares, está escrito con exageración. ¡Pero ten siempre en cuenta que a veces la vida es más extraña de lo que imaginas!", declaró sobre su publicación.

Recibió una invitación para juzgar la final de la competición previa a Eurovisión de Estonia hace tres semanas, pero luego recibió una llamada telefónica anulando la oferta. Según las cadenas de televisión estonias, el motivo de la cancelación fue la imposición de un veto a todo lo relacionado con el Estado de Israel durante este momento delicado, sin que las cadenas estuvieran interesadas en recibir atención negativa. En respuesta a esta expulsión en una entrevista con Mako, Amir afirmó: “No se hizo de manera maliciosa; Los entiendo [...] Si traen a un juez israelí, causará un desastre”.

En Facebook extendió su discurso: "Cuando recibí la invitación, pensé que eran muy valientes al invitar a un israelí en un momento como este... El encantador equipo de producción me quería, pero el estonio, la dirección de la televisión lo vetó porque atraería atención no deseada en su dirección".