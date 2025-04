Marc Giró, Premio a Mejor Hombre del Año: "Toda la vida oyéndome decir que soy una nenaza y ahora me premian por hombre"

Marc Giró es una caja de sorpresas, y si no que se lo digan al medio digital que le quiso otorgar el Premio a Mejor Hombre del año 2025. El propio presentador afirma que pensaba aceptarlo hasta que lo pensó un poco más, y de ahí salió todo un monólogo con perlitas sin desperdicio muy fiel a su estilo ácido y descarnado.

"Llegó un mail desde la redacción de un medio importante digital de este país porque me han otorgado el premio a Mejor hombre del año 2025. Me hizo ilusión, me sentí agradecido", comienza narrando Giró, que adelanta que " tras pensarlo tres segundos, escribí de vuelta para comunicar con dolor que no podía aceptar el premio porque creo, sin un ápice de falsa modestia, que no soy ni de lejos el mejor en nada". Desarrolló la idea explicando que "lo de premiarme por hombre, por ser el mejor hombre... Me parece arriesgado, no lo acabo de ver. Igual despista el pelo, la corbata, la protuberancia que se adivina entre mis piernas...". E hizo acopio de toda su sorna: "Francamente tampoco creo que sea suficientemente protuberante para que se me considere como un hombre de aquellos que se visten por los pies. Además, me premian por ser el mejor hombre de todo 2025, que no se ha acabado el año y ya me lo han dado. Creen que no aparecerá en España otro mejor que yo". Y bromeó con el hecho de el hombre completo: "Si me hubieran premiado por un trozo, yo qué sé, la mejor sonrisa, las mejores piernas, el mejor culo, no te digo yo que no hubiera aceptado, pero claro, el mejor entero de pies a cabeza, al completo, sin trocear, pues chica, yo no lo veo".

Retomó el temo para bromear ya a niveles increíbles. "Tienen ustedes que entender mi extrañeza", afirmó, con algo de ironía de cosecha propia: "Toda la vida oyéndome decir que soy una nenaza y me premian ahora por hombre... Pero, ¿qué ha pasado aquí? A mí que me lo aclaren". Pero siempre es sincero y afirmó muy serio que "en el fondo", "la razón por la que he renunciado a tal honor es que lo de nenaza me viene bien". Ya terminando quiso terminar de salirse del galardón: "Después de tantos años me he acostumbrado, le tengo cariño a mi condición de nenaza, porque nenaza es aquelle que no llega a mujer y que mucho menos se puede considerar un auténtico hombre. Les puedo asegurar que esto que me pasa, que nos pasa, tiene mucho que ver con ser libres"