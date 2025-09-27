Marc Giró responde a Vox tras las amenazas de “entrar en RTVE con motosierra”

Marc Giró no ha dejado pasar las amenazas lanzadas esta semana desde Vox contra RTVE. El presentador de 'Late Xou' en La 1 visitaba este sábado el programa 'Julia en la Onda', en Onda Cero, donde Julia Otero le sacó el tema de las incendiarias declaraciones del diputado Manuel Mariscal, que llegó a decir en el Congreso que su partido entraría en la cadena pública “con lanzallamas o motosierra” para “cargarse” a sus presentadores.

La conversación surgió de forma distendida, cuando Giró recordaba un encuentro casual en Sevilla con el presidente del Senado mientras paseaba junto a la actriz Candela Peña. Fue entonces cuando Otero, con ironía, le advirtió: “Pues vete con cuidado que te quieren quemar. Es que les tienes muy enfadados, el otro día en la sesión de Control de RTVE dijeron que en cuanto lleguen tú saltas por la ventana”.

La periodista hacía así referencia a las palabras de Mariscal, que no solo mencionó a Giró sino también a otros profesionales como Jesús Cintora, Javier Ruiz o Silvia Intxaurrondo, a quienes situó en el punto de mira de Vox.

Giró respondió con su habitual mezcla de ironía y crítica social. Recordó que el diputado fue compañero de estudios de una amiga suya y que en su juventud era alguien “divertido y dicharachero”, pero lamentó su deriva política: “Ha salido con esto de la sierra eléctrica o soplete”. Más allá de la anécdota, el presentador mostró preocupación por la normalización de discursos violentos en la política actual.

“Lo que me sorprende de todo este asunto es que se ha instalado en España y en el mundo la idea de que esto es plausible, que es posible que llegue un régimen autoritario y violento. Y si coges un libro de historia sabes que todos los regímenes dictatoriales arruinan a la población: en lo emocional, en lo sentimental, en lo físico… porque utilizan la violencia. Sabemos cómo acaba esto. Y también arruinan en lo económico”, reflexionó Giró, recordando los 40 años de franquismo como ejemplo.

Durante la charla también hubo espacio para el humor y las pullas. Julia Otero le soltó en tono de broma que él era “un pijo”, a lo que Giró respondió negando cualquier etiqueta de privilegio: “A mí la gente me ve rubio, alto, delgado y dicen este es de derechas y pijo. Pues perdone caballero, pero no. Yo soy una persona de clase trabajadora, que ahora me va bien con la televisión, pero no tengo propiedades”.

Finalmente, Giró insistió en que no cree que llegue a materializarse una amenaza como la planteada por Vox: “A mí lo que me sorprende es que la gente está pensando que se va a abrir esta puerta y aparecerá un tío de ultraderecha con una motosierra. Pues no, tenemos recursos para luchar, como hemos visto con las protestas propalestinas durante La Vuelta. Eso ha unido a mucha gente en la defensa de la democracia. Yo puedo respetar a alguien de derechas o ultraderecha, pero ellos quieren cambiar el tablero y jugar a otra cosa”.