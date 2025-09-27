¡Vuelve el mítico 'Cachitos'! La 2 recupera su programa estrella con nueva temporada

El regreso de 'Cachitos de hierro y cromo' ya tiene fecha. El programa musical más emblemático de La 2 vuelve con su temporada 14 el próximo sábado 4 de octubre a las 23:00 horas, dispuesto a demostrar que sigue siendo uno de los formatos más queridos de la cadena pública.

Seis meses después de finalizar su anterior etapa, el espacio presentado por Ángel Carmona regresa con su sello inconfundible: rescatar joyas del archivo musical de RTVE y aderezarlas con un ejército de rótulos tan irónicos como demoledores, que prometen “repartir estopa” a diestro y siniestro.

La temporada 13 del programa arrancó en jueves, aunque finalmente fue trasladada al sábado por decisión de Torrespaña, franja que ahora se mantiene para este nuevo estreno. Pese a ser un formato histórico y con gran prestigio cultural, sus últimos datos de audiencia reflejaron un desgaste: promedió un 3% de share y 312.000 espectadores, cifras alejadas de su época más brillante.

Aun así, la fidelidad de su público y la personalidad del formato lo han convertido en un clásico imprescindible de la programación de La 2. Con este regreso, RTVE busca reforzar su oferta de prime time del fin de semana con un espacio que mezcla música, memoria y un humor ácido que siempre da que hablar en redes sociales.

La cita, por tanto, está marcada: el sábado 4 de octubre, 'Cachitos' volverá a abrir las puertas de su archivo para recordar que la música, la televisión y la ironía también forman parte de nuestra historia colectiva.