La 1 ofrecerá la narración en gallego de los partidos de España frente a Georgia y Bulgaria

RTVE ha anunciado que los espectadores de Galicia podrán seguir en lengua gallega los próximos partidos de clasificación de la selección española para el Mundial de 2026, que enfrentará al combinado nacional con Georgia y Bulgaria este sábado y el próximo martes, respectivamente.

Según ha detallado la Corporación que preside José Pablo López, la retransmisión de La 1 ofrecerá una segunda pista de audio en gallego, de modo que los espectadores podrán elegir entre la narración habitual en castellano o la versión en la lengua cooficial.

“Es la primera vez en la historia que un partido de la selección española se narra en gallego en TVE, y con ello RTVE refuerza su compromiso con el multilingüismo y las lenguas cooficiales”, ha señalado el ente público en un comunicado.

La narración en gallego estará a cargo de Carlos Jiménez, habitual narrador de grandes eventos en RNE, y Enrique Morales, redactor de deportes de RTVE Galicia, con los comentarios técnicos de Manel Fernández Anidos, exjugador del Celta y del Racing de Ferrol.

El España–Georgia se disputará esta misma noche a las 20:45 horas en el Martínez Valero de Elche, mientras que el España–Bulgaria tendrá lugar el martes 14 en Valladolid, también a las 20:45. Ambos encuentros se emitirán en La 1, y el segundo provocará un pequeño ajuste en la parrilla, dejando fuera esa noche el programa 'Late Xou' con Marc Giró.

Además, el partido del martes podrá seguirse en catalán a través de La 2Cat, que inicia sus emisiones el lunes 13. En esta señal autonómica, David Figueira y Chapi Ferrer serán las voces encargadas de narrar los encuentros de la selección y de la Copa del Rey.