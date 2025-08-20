Pedro Piqueras ficha por “Mañaneros 360”: así será su nueva etapa en La 1 de RTVE

Pedro Piqueras vuelve a RTVE. El histórico periodista, que se retiró de los informativos de Telecinco a finales de 2023, se incorpora como analista de actualidad al programa"Mañaneros 360" de La 1 a partir de septiembre. Casi dos años después de abandonar Mediaset, el albaceteño retoma su vínculo con la televisión pública, la misma casa donde comenzó su trayectoria a finales de los años ochenta.

Su regreso se consolidará en el magacín matinal presentado por Javier Ruiz y Adela González, un espacio que en los últimos meses ha mejorado notablemente sus datos de audiencia. En "Mañaneros 360", Piqueras compartirá mesa de análisis con tertulianos como Antón Losada, Pilar Velasco, Toni Bolaño, Fátima Iglesias y Javier Aroca, aportando su experiencia y su mirada crítica a la actualidad política y social.

El periodista ya había hecho una aparición puntual en el programa a principios de agosto, cuando analizó el auge de discursos racistas tanto dentro como fuera de España. Aquella colaboración, breve pero muy comentada, sirvió como anticipo de esta incorporación estable, aunque no exclusiva, ya que Piqueras podrá seguir colaborando en otros espacios televisivos.

La relación del veterano presentador con RTVE no es nueva. Entre 1988 y 1993 fue director y presentador del Telediario, antes de pasar a Antena 3 para ponerse al frente de Espejo Público. En 2006 dio el salto a Mediaset, donde se convirtió en la cara de los informativos de Telecinco durante casi dos décadas, hasta anunciar su jubilación a los 69 años.

Con este regreso, Piqueras vuelve a los platós, ahora desde una posición distinta: la del analista libre de ataduras, dispuesto a ofrecer opinión y contexto más allá de la lectura del telediario. Su fichaje refuerza a "Mañaneros 360", que se prepara para un curso clave con el objetivo de consolidarse como la referencia informativa de las mañanas en La 1.

La vuelta de Pedro Piqueras no solo supone la reaparición de uno de los periodistas más respetados de España, sino también un gesto de continuidad en la historia televisiva de RTVE. Para muchos espectadores, su presencia en la mesa de debate será un reencuentro con una voz que ha narrado algunos de los acontecimientos más relevantes de las últimas décadas.