Pilar Vidal pone la mano en el fuego por su amiga Terelu: "Tiene fotos de su nieto"

El triángulo Alejandra Rubio-Carlos Costanzia-Terelu Campos es un polvorín y las últimas informaciones avivan el fuego entre madre e hija sobre el nieto de la primogénita María Teresa Campos. Con el padre coqueteando con "Supervivientes" mientras se resuelven sus problemas legales, Terelu ha arremetido contra su hija comentando que no tiene ni una sola foto sobre su nieto, ya que según información de "Espejo Público" en exclusiva, Alejandra Rubio habría pedido a su madre no enseñar ninguna fotografía de su bebe. El tema ha sido abordado por Pilar Vidal, amiga de la propia Terelu, quien ha puesto el fuego por ella delante de todos sus compañeros en el magacín matinal de Antena 3.

Una prohibición sorprendente

Gema López se hacía la pregunta sobre si la relación entre Alejandra Rubio y Terelu Campos había cambiado desde el nacimiento del hijo y puso especial énfasis en lo que le podía contar Pilar Vidal, contertulia de "Espejo Público" y amiga de Terelu. Pilar ha confesado que no tiene un foto del hijo de Alejandra y Carlo, dejando claro que tampoco la ha pedido. Todo esto llega tras una información exclusiva del programa de Antena 3 en el que se ha conocido que Alejandra Rubio le ha prohibido a su madre enseñar fotos de su hijo, ya que dejaron bastante claro que no quería hacer negocio de su embarazo y tampoco ahora con el hijo recién nacido. Sin embargo, esta situación tan hermética, en el que se ha comentado que hay amigos cercanos que aún no lo conocen, como es el caso de la propia Pilar Vidal, ha despertado el asombro de los contertulios del magacín matinal del principal de Atresmedia.

Pilar Vidal confirma que si hay fotos

En este punto, cuando se ha comentado que la propia Terelu Campos había comentado que no tenía fotos sobre su nieto, Pilar Vidal salió a comentar que sí posee esas fotografías del hijo de Alejandra Rubio en su teléfono, poniendo la mano en el fuego y explicando que le consta que ha habido gente que no le despierta mucha confianza a la propia Alejandra Rubio, de ahí este tipo de medidas preventivas, un motivo que no ha dejado satisfecho al resto de compañeros del programa.