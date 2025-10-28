Miki Nadal revela sus duros comienzos: "Tenía solo 100 pesetas y me compraba un paquete de tabaco porque me quitaba más el hambre"

El humorista zaragozano Miki Nadal ha compartido en el programa 'Y Ahora Sonsoles'los difíciles comienzos de su carrera en el mundo del espectáculo. Con sinceridad, relató que en aquella época apenas tenía dinero y llegó a pasar hambre, confesando que, con solo 100 pesetas, prefería comprarse un paquete de tabaco porque le ayudaba a mitigarla. Su testimonio refleja la dureza de sus inicios y la determinación con la que luchó por abrirse camino en la comedia, hasta convertirse en uno de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión española.

Un paquete de tabaco antes que un café

Miki Nadal fue en la tarde de ayer protagonista en un nuevo episodio del magacín vespertino de Antena 3 'Y Ahora Sonsoles'. El humorista y presentador zaragozano, padre por tercera vez con 57 años, estuvo charlando con la ganadora del Premio Planeta en 2023 y presentadora, Sonsoles Ónega, de sus duros comienzos en el mundo del espectáculo, cuando se vino a Madrid desde Zaragoza con pocos ahorros, teniendo que tomar decisiones muy difíciles para poder sobrellevar el día a día.

Miki Nadal recordó durante la entrevista sus difíciles inicios en la televisión, cuando debutó en 'La sonrisa del pelícano', el programa de Pepe Navarro. A pesar de su talento y su característico humor, llegar al éxito no fue un camino sencillo. “Me empeñé en quedarme en Madrid y pasé mucha hambre”, relató el humorista, confesando que en ocasiones solo tenía 100 pesetas y debía elegir entre un café o un paquete de Ducados: “Me compraba el paquete porque me quitaba más el hambre”. Durante cuatro años vivió momentos complicados, hasta que un amigo le tendió la mano y le ayudó a entrar en el mundo televisivo, evitando que acabara en la calle.