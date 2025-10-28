TVE pide ayuda a su audiencia y abre una votación para elegir a la pareja que dará las Campanadas 2025

El 2025 está llegando a su fin y los ecos de las tradicionales Campanadas de Fin de Año ya empiezan a resonar en el ambiente junto a la inseparable canción de Mecano. De hecho, Antena 3 anunció la semana pasada que Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán un año más acompañando a los espectadores desde la Puerta del Sol el 31 de diciembre.

Sin embargo, las demás cadenas aún no se han pronunciado y en redes sociales muchos han comenzado a hacer sus cábalas sobre quién podrá ser la pareja elegida por TVE para tomar el testigo de David Broncano y Lalachus, que el pasado miércoles aseguraron durante 'La Revuelta' que prefieren tomarse las doce uvas desde casa.

Así, han salido a la palestra posibles nombres, entre los que se incluyen el de Chenoa, actual presentadora de 'Operación Triunfo 2025' y que ya debutó como maestra de ceremonias en La 1 el pasado verano con 'Dog House'. De hecho, la cantante ha entrado al juego, asegurando que estaría encantada de presentar las Campanadas de la cadena pública junto a otro rostro del primer canal como Marc Giró.

Estas interacciones han dado pie para que TVE se ponga manos a la obra y comience a buscar el dúo ideal. De esta forma, ha abierto una encuesta a través de su web RTVE Participa en la que pregunta al público con quién le gustaría tomarse las uvas esta Nochevieja.

El sondeo estará abierto hasta el próximo 28 de noviembre y los nombres que han escalado la clasificación poniéndose en cabeza durante las primeras horas son los de Marc Giró y Silvia Intxaurrondo con más de 160 votos, Chenoa y Marc Giró con alrededor de 80 me gustas y Andreu Buenafuente y David Broncano, que supera las 60 aprobaciones.