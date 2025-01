Militares desplazados tras la DANA denuncian sus condiciones precarias: "No queremos hoteles, queremos..."

Tras más de 75 días viviendo en tiendas de campaña, los militares desplazados debido a los efectos de la DANAdenuncian las condiciones precarias en las que desarrollan su labor. Según Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación Tropa y Marinería Española, la situación está afectando tanto la moral como la salud de los efectivos, mientras el Ministerio de Defensapermanece en silencio.

Marco Antonio Gómez ha explicado en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco que los militares no están pidiendo lujos, sino necesidades básicas que garanticen su bienestar y rendimiento. "No queremos vivir en hoteles ni tener buffet libre, queremos dignidad. Nos levantamos a las siete de la mañana y queremos rendir al cien por cien", ha expresado. Las tropas, que desempeñan labores en zonas afectadas por la DANA, enfrentan dificultades diarias. Viven en tiendas de campaña, comparten aseos pequeños y reciben comida que, según las denuncias, es insuficiente para las condiciones en las que trabajan. Aunque los militares están acostumbrados a soportar situaciones adversas, consideran inaceptable el abandono por parte de las autoridades responsables.

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' Mediaset

Desde la Asociación Tropa y Marinería Española, se ha intentado contactar al Ministerio de Defensa en múltiples ocasiones, pero, según Marco Antonio Gómez, no han recibido respuestas claras. "El Ministerio no está respondiendo a nuestras preguntas. Todo lo hacemos por escrito, pero lamentablemente nos dicen que no somos competentes para preocuparnos por nuestro personal", ha afirmado el presidente de la Asociación Tropa y Marinería Española a la presentadora Ana Terradillos. Esta falta de comunicación y el secretismo en torno a las condiciones en las que viven los militares han generado preocupación. "El militar está preparado para estas situaciones, pero no puede ser que el Ministerio nos deje abandonados", ha criticado Marco Antonio Gómez.

Por otra parte, las condiciones precarias ya están afectando la salud de los desplazados. Según Marco Antonio Gómez, algunos militares han sufrido gastroenteritis y, en lugar de recibir atención adecuada, "los apartan como perros". La falta de recursos adecuados también pone en desventaja a las tropas en comparación con otros efectivos en misiones distintas, cuya situación sería ligeramente mejor. "Los militares están acostumbrados a sacrificarse, incluso en condiciones difíciles, pero esta situación lleva demasiado tiempo sin resolverse. Ningún militar se ha quejado de no comer durante un día o dos, pero esta falta de dignidad después de tanto tiempo es inadmisible", ha concluido Marco Antonio Gómez.