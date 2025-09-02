'La mirada crítica' se desplaza hasta la playa de Indonesia en la que se encontró el cuerpo de Matilde Muñoz

Las autoridades indonesias continúan trabajando en la investigación del asesinato de Matilde Muñoz, la turista española de 72 años que fue encontrada sin vida el pasado 30 de agosto cerca de la localidad de Senggigi, muy cerca del hotel en el que se alojó antes de desaparecer. La Policía de Lombok Occidental ha detenido ya a dos sospechosos, que aparentemente habrían confesado ser culpables del crimen.

Esta mañana, el equipo de 'La mirada crítica' ha tenido la posibilidad de enviar a uno de los integrantes del programa hasta la playa en la que se encontró a la víctima, que murió tras ser asfixiada, tal y como han informado las autoridades. El elegido ha sido el periodista David Cifuentes, colaborador habitual de Mediaset; su presencia en Lombok ha ayudado a enseñar de primera mano el escenario del crimen.

"Es una zona turística, en primera línea de playa", comienza describiendo Cifuentes. Tal y como ha mostrado, la zona destaca por su accesibilidad, debido a que está muy cerca de restaurantes, bares, centros comerciales e instalaciones de todo tipo. "No es un acantilado remoto", ha añadido el enviado especial, antes de devolver la conexión a plató.

Una sospechosa y una investigación paralela

Si bien la Policía de Lombok ha sido la responsable de llevar a cabo las pesquisas pertinentes en lo que concierne a esclarecer el móvil y los detalles del asesinato de Matilde, no es el único organismo que ha decidido investigar por su cuenta el crimen de la española. La Interpol también ha decidido llevar a cabo una investigación paralela tras sospechas de tráfico de influencias por parte de una implicada en el caso.

Y es que la responsable del hotel en el que se alojaba Muñoz, Mala, tendría una relación cercana con las autoridades de Lombok Occidental. Cabe recordar que según fuentes del entorno de la víctima, esta trabajadora habría ofrecido versiones contradictorias sobre el paradero de Matilde a varios amigos suyos, levantando aún más sospechas.