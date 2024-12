Muere el actor Michael Cole ("The Mod Squad"), a los 84 años

El actor Michael Cole, conocido por su papel en el drama policial de contracultura de ABC de 1968-73 "The Mod Squad", falleció esta semana a los 84 años. Su sobrino fue el encargado de anunciarlo en una publicación en la red social Facebook. "Fue mi inspiración en el arte de la interpretación y me ayudó a guiarme durante toda mi carrera", escribió el joven Cole. "Me enseñó su pasión como artista... como narrador de historias... como actor".

Cole interpretó al rebelde de pelo largo Pete Cochran, quien fue desalojado de la casa de sus ricos padres en Beverly Hills y luego arrestado y puesto en libertad condicional después de robar un automóvil. La premisa de la serie, producida por Aaron Spelling y Danny Thomas, era unir a tres jóvenes rebeldes, descontentos y marginados sociales (Cole, Clarence Williams III y Peggy Lipton) y convencerlos de trabajar como detectives encubiertos desarmados como alternativa a ser encarcelados. El lema de la serie era "Un negro, un blanco, una rubia".

El actor en 1970 recibió una nominación al Emmy como serie dramática destacada, perdiendo ante el drama médico de ABC, "Marcus Welby, MD". En 1979, ABC emitió una película de reunión hecha para la televisión, "The Return of The Mod Squad", que reunió a los cuatro miembros del elenco. Fue el último protagonista en morir tras la desaparición de Andrews en 2007, de Lipton en 2019 y de Williams en 2021.

Michael Cole nació el 3 de julio de 1940 en Madison, Wisconsin. Nunca conoció a su padre, quien lo abandonó a él, a su madre y a su hermano mayor cuando nació. Cole abandonó la escuela secundaria, se casó a los 16 años y tuvo dos hijos, y se divorció a los 20. También comenzó a beber a una edad temprana, una adicción sobre la que habló en entrevistas y en sus memorias de 2018, "I Played the White Guy". Cole dejó Wisconsin y se mudó a Las Vegas, donde trabajó como camarero y conoció al cantante pop Bobby Darin, quien lo animó a perseguir sus sueños de actuar.

Cole se mudó a Los Ángeles y se vio obligado a vivir bajo las autopistas mientras buscaba establecer una carrera como actor, dijo en una entrevista con la televisión australiana. Sus primeros créditos incluyen un episodio de 1966 de la serie western de CBS "Gunsmoke" y la película de ciencia ficción "The Bubble". Los créditos de Cole posteriores a "Mod Squad" incluyen "Vacaciones en el mar", "Fantasy Island", ambas también producidas por Spelling, "CHiPs", dos episodios de "Se ha escrito un crimen", la miniserie de terror de 1990, "It", y "ER".