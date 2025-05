La curiosa advertencia de una comensal en 'First Dates': "Cada vez que lo hago se me mueren"

La última entrega de 'First Dates' nos dejó una cita de lo más entretenida, y es que como en el amor, todo puede ser una sorpresa. Izumi, de Madrid y de 28 años, acudía al restaurante del programa de Cuatro para encontrar "a una chica maja, divertida, que tenga las ideas claras y que sepa ser romántica". Antes de ponerse a esperar a su cita, Carlos Sobera le preguntaba por su origen, debido a su original nombre.

"Mi madre es japonesa, pero nací en España", le explicó el soltero, dejando claro que nadie se termina acordando de su nombre. "Me llaman Isuzu o Suzuki", añadía con soltura el comensal, arrancando una risa del presentador, quien estaba a punto de presentarle a su cita de esa noche.

Izumi en 'First Dates' Mediaset

Una racha de mala suerte

Andrea, la cita de Izumi, tenía 23 años, era de Barcelona y se dedicaba a trabajar para la ONCE. La razón detrás de esto, como le comentó a su compañero de velada, fue una minusvalía en el brazo que tenía de nacimiento. El soltero, quien era azafato de vuelo, le confesaba entonces a su cita tener gallinas en su casa, al ser un apasionado del campo.

La reacción de ella no se hizo esperar: "Lo adoro. Quiero una cabra y si alguien me la quiere regalar... y tengo gallinas, pero no les pongo nombre porque cada vez que lo hago se me mueren". En cuanto a las impresiones al conocerse, la barcelonesa no se dejó nada en el tintero. "He visto asiáticos mucho más feos, me ha parecido guapo", compartía Andrea.

Tras comentar sus aficiones, los comensales pasaron a hablar del plano sentimental. Andrea se abría al compartir que "aún no había encontrado a la persona perfecta", y que "no tenía ni idea de sexo". Aun así, la invitada expresó su interés por la literatura erótica, bromeando que "sabía del tema, aunque solo la teoría".

La cita de Izumi y Andrea en 'First Dates' Mediaset

Al final de la noche, tras un momento en intimidad con beso incluido, Izumi sí que quiso tener una segunda cita con Andrea: "Me lo he pasado muy bien y se me ha hecho corto". Ella, por su parte, también quiso volver a verle: "Para probar y conocernos más".