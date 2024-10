Muere la presentadora Mayra Gómez Kemp a los 76 años

El mundo de la televisión está de luto. La veterana presentadora Mayra Gómez Kemp ha muerto a los 76 años de edad. La actriz, cantante y presentadora de radio y televisión se hizo conocida en nuestro país por haber sido una de las más carismáticas conductoras del famoso concurso de TVE "Un, dos, tres...", creado por Chicho Ibáñez Serrador. En junio de este año confirmaba su alta oncológica por un cáncer de lengua y sufrió una aparatosa caída con la que pasó más de 18 horas en el suelo de su actual vivienda.

Gómez Kempfue ingresada de urgencia esta semana debido a una caída en su casa de Mijas, en Málaga. Según cuenta ella misma, tras la caída pasó "más de 20 horas en el suelo", según le explicó a Sonsoles Ónega en su programa de Antena 3. La presentadora vive sola desde que murió su marido, Alberto Bercos, en enero de 2019, con lo que se encontró sin ayuda. “Hasta que no entraron los bomberos no me pude levantar. Fue tremendo, fue una noche toledana, todas esas horas en el suelo. Una vecina fue a llamarme y al ver que no contestaba, saltó la puerta y dio la voz de alarma”, contó en televisión, y añadió que "Gracias a Dios estaba inconsciente, estaba sin fuerza, no me podía levantar. Estoy mejor pero todavía me falta mucho por descansar. Estoy agotada”.

Mayra Cristina Gómez Martínez Kemp Febles nació el 14 de febrero de 1948 en Cuba. Sus padres fueron dos famosos artistas cubanos: Ramiro Gómez Kemp (1914-1981) y Velia Martínez Febles (1920-1993). El primer movimiento familiar fue moverse a Puerto Rico en 1960. Después emigraron a Venezuela y después a Miami. Su primer acercamiento al mundo del espectáculo fue su aparición en una cinta de serie B "La venganza de Tartu" ("The Death Curse of Tartu"), en 1967, con el nombre artístico de Mayra Christine.

En los años setenta llega a España y se sube a los escenarios para trabajar en la versión patria de "The Rocky Horror Picture Show" en el papel de Magenta. También en el equipo estaba el que luego sería su marido el resto de su vida, Alberto Berco, en el papel del narrador. Su gran momento profesional aparece en 1976 con el debut del espacio concurso de variedades "Un, dos, tres...". Pero en aquel entonces solo se dedicaba a papeles específicos en los programas especiales, como el dedicado a las 1001 noches. Tras un año dejó el programa y formó el Trío Acuario junto a María Durán y Beatriz Escudero, con éxitos como "Rema, rema, marinero". En 1978 decide dejar el conjunto para iniciar una carrera musical en solitario, llegando a grabar un disco titulado "Una Dama". Haría algunas galas, y aparecería en la película "Donde hay patrón..". junto a Manolo Escobar.

Fue en 1978 cuando empezó a dedicarse a ser presentadora en el programa "625 líneas", donde consiguió ganar su primer premio TP de Oro como presentadora. En los años 80 sus apariciones televisivas se multiplican. Presentó el espacio "Ding-Dong" o al frente del Festival de Benidorm de 1980. Después se encargaría junto con otros presentadores del programa infantil "Sabadabada".

En 1982 recibió la llamada del famoso Chicho Ibáñez Serrador que quiso que ella fuera la sustituta del veterano Kiko Ledgard tras su accidente, para estar al frente del "Un, dos, tres...". Se convertiría rápidamente en una de las presentadoras más queridas al estar en televisión con el programa seis años, con el saldo de otros tres premios TP de Oro a la mejor presentadora. El concurso lo compaginó con la radio, presentando el programa "Viva la gente" en Antena 3 Radio junto a Miguel Ángel Nieto.

El programa acabó en 1988, pero siguió con sus trabajos en la radio y es famosa por ser la encargada de presentar en 1989 la primera retransmisión en directo de una privada, las campanadas desde la Puerta del Sol para recibir 1990, en las emisiones en pruebas de este canal y también encargada de presentar "La ruleta de la fortuna". Tras esto trabajaría en autonómicas donde seguiría con su éxito en el programa "Luna de miel". Desde 1992 sus apariciones televisivas se van espaciando con apariciones en Canal 7 de Madrid y el programa médico "El ritmo de la vida" y "Tomates y pimientos", el último programa que acometió como presentadora.

A partir de entonces sólo aparece como entrevistada, colaboradora o tertuliana en programas de televisión. A finales de 2006, participó en la segunda edición del concurso sobre monólogos "El club de Flo", en laSexta, quedando en segunda posición. En 2007 participó brevemente en el programa "A 3 bandas" de Antena 3 Televisión. En 2008 es colaboradora habitual como contertulia en las mañanas de Aragón TV en el magacín "Sin ir más lejos".

En octubre de 2009 había revelado que en enero del mismo año le fue diagnosticado un cáncer de lengua, por el que tuvo que ser operada, y que pese a no dejar secuelas que pusieran en peligro su vida, le afectó en el habla, siéndole al principio completamente imposible hablar, aunque con el apoyo de logopedas y otros especialistas, poco a poco recuperó el habla. En junio de este año confirmaba a LA RAZÓN que "me han dado el alta oncológica, me devuelven la vida". En 2014 publica sus memorias tituladas "Hasta aquí puedo leer", rememorando la famosa frase del concurso que la lanzó al estrellato.