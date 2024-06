Mayra Gómez Kemp, muy feliz: "Me han dado el alta oncológica, me devuelven la vida"

Este mes de junio, Mayra Gómez Kemp recibió la mejor noticia de su vida: "Me han dado el alta oncológica, me siento inmensamente feliz". La que fuera popular presentadora del mítico "Un, dos, tres" deja atrás un cáncer de lengua y otro de garganta, pero las secuelas que sufre su voz le han empujado "a retirarme definitivamente de la televisión".

- Dos sucesos trascendentales en su existencia…

- Evidentemente. El primero marca un antes y un después en mi vida, y con la segunda decisión gano en tranquilidad, pero quiero dejar claro que ha sido el cáncer el que me ha retirado por las negativas consecuencias que sufre mi voz.

- El alta es un triunfo vital.

- No se lo puede ni imaginar, me han devuelto la vida, ahora tomo un batido milagroso de proteínas que me está viniendo muy bien. Y como mucha fruta y verdura, aunque tengo que tomarlas molidas. El día que me dieron el alta sentí una alegría extraordinaria, han sido años de pruebas y angustias…

- Echará en falta la televisión…

- Un poquito sí. Pero no mucho, porque este adiós definitivo me hace ganar tranquilidad. Han sido décadas de trabajo y ya era hora de descansar.

Mayra Gómez Kent Antena 3

- ¿Cómo enfoca ahora su día a día?

- Como le digo, con mucha tranquilidad, salgo a la compra, limpio mi tríplex, paseo por el parque cercano a mi casa, me vienen a ver los amigos… sinceramente, es muy monótono y algo aburrido. Dentro de unos meses viajaré a Miami para ver a mi hermana, y todos los días me llaman las hijas de mi difunto esposo que viven fuera de España.

- ¿No se plantea vivir en Miami con su hermana?

- La verdad es que no, ya tengo hecha mi vida en Madrid, con mi gente, mi casa…

- Cariño no le falta.

- Desde luego. El de mi entorno y el de las personas que se acercan a mí en la calle, es que me reconocen hasta con la mascarilla puesta. Gracias a Dios, tengo mucha gente que me quiere.