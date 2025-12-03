Netflix elimina el envío de contenido desde el móvil, a menos que cumplas estas condiciones

Estás en el salón de tu casa y quieres ver algo en Netflix. Coges tu móvil, abres la app, seleccionas un contenido y cuando quieres pulsar el icono para transmitirlo al televisor, ves que este no aparece por ninguna parte. ¿Qué ha pasado? ¿No detecta Chromecast? ¿Funciona mal la app? Ni lo uno ni lo otro. Netflix ha decidido que ya no puedes usar tu móvil para enviar contenidos a la pantalla, eliminando así una de las opciones más prácticas de la app, salvo que utilices un dispositivo de streaming antiguo y tu suscripción no contenga anuncios.

El cambio, sobre el que Netflix no ha realizado ningún anuncio, ha sido detectado por Android Authority en una actualización de la página de soporte de la plataforma. Allí, Netflix señala que 'ya no admite la transmisión de programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming para TV. Tendrás que usar el mando a distancia físico del televisor o dispositivo de streaming para TV para navegar por Netflix'.

¿Quiénes se salvan? Los usuarios que tengan 'un dispositivo Chromecast antiguo o un televisor con Google Cast'; esto es, el protocolo de envío de contenido que utilizan los dispositivos de Google, lo que se conoce como un televisor con Chromecast integrado.

Pero tampoco todos, dado que la compañía también indica que 'si tienes un plan con anuncios, no podrás usar tu televisor como pantalla para ver contenido de Netflix en reproducción en tu dispositivo móvil (enviando contenido o duplicando la pantalla)'. Es decir, a partir de una suscripción estándar que en España tiene actualmente un coste de 13,99 € al mes. Si no cumples todos esos requisitos, estás obligado a usar Netflix desde el mando del televisor o del dispositivo de streaming que utilices.

La referencia más temprana a la introducción de este cambio la dio un usuario de Reddit, que el pasado 10 de noviembre ya señalaba el problema en el popular foro. Netflix no explica en su página de soporte los motivos de la retirada. La decisión recuerda a la de 2019, cuando la plataforma eliminó la compatibilidad con AirPlay alegando que quería 'garantizar que se cumple nuestro estándar de calidad de visionado'.

Estos son los Chromecast con los que aún puedes enviar Netflix desde el móvil al televisor

Normalmente, seguir usando un dispositivo antiguo es peor que uno más moderno, pero hay excepciones como la que nos ocupa. Entre 2013 y 2020, Google lanzó cuatro generaciones de dispositivos Chromecast antes de discontinuar la marca y sustituirla, en 2024, por el más caro Google TV Streamer.

Colección de los dispositivos Chromecast que Google lanzó entre 2013 y 2020. Y2kcrazyjoker4. Wikipedia.

La clave para saber si tu Chromecast aún es compatible con el envío del contenido desde tu móvil está en si tiene mando o no. Este, junto con la capacidad de instalar apps en el propio Chromecast y que no fuese solo un dispositivo de retransmisión, llegó con el Chromecast de cuarta generación en 2020. Por tanto, si usas el Chromecast de tercera generación o uno de los anteriores (1ª y 2ª generación o Ultra) y no tienes el plan con anuncios, podrás seguir usando tu móvil para ver Netflix en tu televisor, la forma más cómoda.