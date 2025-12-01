Forbes apuesta por una gran jugada: por qué Apple debería comprar Warner Bros. Discovery

Forbes, a través del análisis de Mark Hughes, sitúa a Apple como el comprador más lógico y estratégico de Warner Bros. Discovery en un momento clave para la industria audiovisual. El grupo, propietario de HBO, Warner Bros. Pictures, DC, CNN y Discovery, avanza hacia una escisión prevista para 2026 que separará sus activos de streaming y estudios del negocio de televisión por cable. Sin embargo, la enorme deuda heredada de la fusión de 2022 ha debilitado su posición y ha abierto la puerta a una posible adquisición. Hughes defiende que, frente a fondos de inversión o a operaciones de consolidación más agresivas, Apple ofrece justo lo que a WBD le falta: capital paciente, músculo financiero y una plataforma tecnológica global. Para la compañía de Cupertino, la operación resolvería su gran talón de Aquiles: la falta de escala de Apple TV+. Aunque el servicio goza de prestigio creativo y premios, carece del volumen de catálogo y de la capacidad de retención que sí tiene WBD. Integrar sus estudios, bibliotecas y plataformas permitiría a Apple disparar de inmediato sus ingresos por Servicios, fortalecer Apple One y reducir los riesgos de depender de un crecimiento más limitado en el streaming premium.

El valor del acuerdo no estaría solo en el streaming, sino en la capacidad de Apple para multiplicar las franquicias de Warner en todo su ecosistema tecnológico. Hughes subraya que sagas como 'Juego de Tronos', 'Harry Potter', 'Dune', el MonsterVerse o el universo DC podrían convertirse en auténticos motores de hardware, videojuegos y experiencias inmersivas en dispositivos como Vision Pro. Además, Apple estaría en condiciones únicas para refinanciar la deuda de WBD, liberando presión creativa a los estudios y permitiendo una estrategia a largo plazo sin la urgencia de recortes y sobreexplotación de marcas. Frente a una hipotética megafusión con otros grandes grupos, que implicaría sinergias de costes, despidos y más apalancamiento, Hughes defiende que Apple representa una cultura de menos volumen y más calidad, alineada con el ADN histórico de HBO y Warner. El modelo pasaría por quedarse con el corazón del negocio, formado por los estudios, streaming y propiedad intelectual, además de desinvertir progresivamente en el cable. En un mercado cada vez más concentrado, el mensaje es claro: si Apple no actúa, otro gigante se quedará con la última gran biblioteca de Hollywood.