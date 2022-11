Ernesto Sevilla: «Casi nunca he salido al escenario estando sobrio. Bebía para evitar mi timidez»

Parece que el podcast es el formato en el que el cómico Ernesto Sevilla se siente más cómodo para hablar de su intimidad. Ya lo hizo en El Sentido de la Birra, cuando comentó su tendencia a ser el último en irse de todas las fiestas. Pero en el programa de Podimo «Malas personas» ha ido un paso más allá. El cómico hablado del éxito y el fracaso y de los vicios en los que cayó cuando comenzaba en la comedia para vencer su timidez.

«Estuve dos años por ahí actuando solo, que solo hacía esto, de jueves a domingo, y estaba ciego prácticamente de jueves a domingo, y casi sin dormir. Y de esos dos años no me acuerdo casi de nada, iba por ahí actuando completamente ciego», comentaba el actor. «Dentro de nuestro trabajo, que es como hacer varias cosas, ser cómico sí, me ha causado mucha ansiedad. Y además que, yo en realidad, soy muy tímido. Yo antes era mucho más tímido, antes de empezar a actuar, lo pasaba fatal. De hecho, tenía que salir borracho. Bueno, de hecho, siempre he actuado borracho. Muy pocas veces, he salido al escenario sobrio», acababa admitiendo.

El actor ha reflexionado sobre lo cerca que están el éxito y el fracaso. Él lo comprobó cuando se suponía que su carrera pasaba por su punto álgido. La oportunidad envenenada de Los Goya. «Cuando presenté los Goya eso no fue un éxito que digamos. Fue la gala de los Goya, bueno la titularon la peor gala de la historia. Fueron unas críticas horribles en todos los sitios y nos ponían a parir en todos los sitios».

Para él «no es comprensible cuando de repente tienes algo que es un fracaso absoluto, eres como un apestado. O sea, de repente el éxito, todo el mundo quiere ser tu amigo, pero cuando la cagas o cuando tienes algún tipo de fracaso pues de repente ahí notas quienes eran tus amigos de verdad».

Por último, el humorista quiso compartir su experiencia en pareja y por qué ha optado por otro modelo de vida: «Se me dan muy mal las relaciones con las chicas. Soy muy buen amigo, pero muy mal novio. Yo soy muy feliz solo y soltero. Hace unos años que le pille el tranquillo y cuando le pillas el tranquillo a estar solo es lo mejor que hay».