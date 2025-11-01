Noviembre llega cargado de series: los estrenos imprescindibles que no te puedes perder este mes

Noviembre llega con una auténtica avalancha de estrenos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Las principales plataformas de streaming —Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+— apuestan por nuevos títulos y el regreso de grandes éxitos que marcarán el cierre del año televisivo. Desde el esperado regreso de Stranger Things hasta nuevas ficciones españolas, el mes se presenta como uno de los más potentes del calendario seriéfilo de 2025.

Entre los lanzamientos más esperados destaca la temporada 5 de Stranger Things, que llega a Netflix el 26 de noviembre. Los hermanos Duffer han prometido que esta entrega final será la más ambiciosa de la saga, dividida en tres partes que culminarán el 31 de diciembre. La serie, que revolucionó la cultura pop, promete un cierre épico con la batalla definitiva contra el Upside Down.

En el panorama nacional, Antena 3 y Prime Video se preparan para el regreso de una de las comedias más seguidas de España: ‘La que se avecina’ estrena su temporada 16 el 18 de noviembre, celebrando su episodio 200 con un especial ambientado en el Lejano Oeste. El elenco de Contubernio 49 promete nuevas tramas, cameos y situaciones disparatadas que harán las delicias de los fans.

Por su parte, Movistar Plus+ refuerza su catálogo con una batería de producciones propias y estrenos internacionales. El 6 de noviembre llega ‘Yakarta’, un thriller político de espionaje; el 20 de noviembre se estrena ‘Anatomía de un instante’, inspirada en el libro de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23-F; y a finales de mes aterrizan nuevas temporadas de éxitos británicos como ‘Blue Lights’ T3, ‘Matlock’ T2 y ‘Elsbeth’ T3.

Disney+ también suma propuestas interesantes: el 8 de noviembre llega ‘Star Wars: The Acolyte’, que amplía el universo galáctico con un enfoque oscuro ambientado en la Alta República; mientras que HBO Max prepara el regreso de uno de sus buques insignia, ‘Euphoria’ T3, que verá la luz en su primer adelanto especial antes del estreno completo en 2026.

En Prime Video, el protagonismo recae en la nueva serie de ciencia ficción ‘Fallout: New Vegas’, inspirada en el célebre videojuego, y en el drama histórico ‘The English Rose’, protagonizado por Florence Pugh. Ambas llegarán a la plataforma durante la segunda mitad del mes.

Con tanta variedad —thrillers, dramas, comedias y ciencia ficción—, noviembre se posiciona como uno de los meses más fuertes del año para el streaming. Las plataformas han reservado sus mejores cartas para la recta final de 2025, en una carrera que no solo busca captar nuevos suscriptores, sino mantener la conversación global en torno a sus grandes títulos.