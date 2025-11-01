Fin de una era en MTV: ‘Vergüenza ajena’ se despide tras más de 40 temporadas y más de 1.500 episodios

MTV ha puesto punto final a una de sus etapas más emblemáticas. La cadena ha confirmado la cancelación oficial de ‘Vergüenza ajena’, el icónico programa de vídeos virales que durante más de una década se convirtió en un fenómeno televisivo internacional. La noticia se hizo pública el 31 de octubre de 2025, y los últimos episodios se emitirán a lo largo de 2026, cerrando así una trayectoria que abarca más de 1.500 episodios y más de 40 temporadas.

Estrenado originalmente en 2011, el formato —conducido por Rob Dyrdek junto a Steelo Brim y Chanel West Coast— se convirtió rápidamente en el buque insignia de MTV, al punto de ocupar gran parte de su parrilla diaria en Estados Unidos. Su éxito radicaba en la fórmula sencilla pero efectiva: mostrar clips virales de internet con los comentarios cómicos del trío protagonista, acompañados de invitados famosos.

Durante su larga vida, el programa fue testigo de numerosos cambios. En 2023, Chanel West Coast abandonó el espacio tras 30 temporadas para centrarse en otros proyectos dentro de Paramount, siendo sustituida por Lauren “Lolo” Wood. Además, el ritmo de producción era tan elevado que MTV llegó a emitir hasta nueve temporadas en un solo año, consolidando su reputación como el contenido más recurrente del canal.

La decisión de cancelar el programa llega tras la compra de MTV por parte de Skydance, que está reestructurando la estrategia de entretenimiento del grupo. Según fuentes cercanas al canal, la intención es renovar la marca y diversificar su parrilla más allá de los programas de vídeos virales y realities, apostando por nuevos formatos y producciones originales.

En España, el programa se emitió en MTV España bajo el mismo nombre, ‘Vergüenza ajena’, y también tuvo una versión nacional: ‘Vergüenza ajena Made in Spain’, estrenada en Movistar+ en 2016. Esta adaptación estuvo presentada por Luis Fernández, Corina Randazzo (sustituida más tarde por Lorena Castell) y Mbaka Oko, manteniendo el tono humorístico y la dinámica del formato original con invitados locales.

Más allá de sus cifras, ‘Vergüenza ajena’ deja un legado innegable: marcó un estilo de televisión que fusionó la cultura de internet con la comedia televisiva, convirtiéndose en una referencia para programas posteriores y en un símbolo de la era viral de MTV. Con su adiós, la cadena cierra una de las páginas más prolíficas —y reproducidas— de su historia reciente.