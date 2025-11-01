Adriana Ugarte, Rubén Cortada y Peter Vives se reencuentran 12 años después para rodar ‘Sira’, la secuela de ‘El tiempo entre costuras’

El universo de ‘El tiempo entre costuras’ vuelve a cobrar vida más de una década después. Adriana Ugarte, Rubén Cortada y Peter Vives se han reencontrado para comenzar el rodaje de ‘Sira’, la esperada secuela basada en la novela homónima de María Dueñas, publicada en 2021. La ficción, producida por Atresmedia en colaboración con Netflix y Buendía Estudios, promete recuperar la esencia de la serie original con una historia cargada de emoción, espionaje y nuevos escenarios internacionales.

El reencuentro de los tres protagonistas se ha hecho viral tras la publicación de un vídeo en las redes sociales de Buendía Estudios, en el que puede verse a una emocionada Adriana Ugarte recibiendo por sorpresa la visita de sus antiguos compañeros de reparto. “Aquí estamos catorce años después. Vuelvo a meterme bajo la piel de este personaje tan bello y tengo la suerte de coincidir otra vez con actores a los que amo tanto”, confiesa la actriz antes de fundirse en un abrazo con Rubén Cortada y Peter Vives.

“Es como si no hubiera pasado el tiempo”, asegura Peter Vives, mientras Cortada reconoce que volver a un proyecto de esta magnitud “es siempre un placer”. El vídeo, que ha despertado la nostalgia de los fans, marca el inicio de una nueva etapa para esta historia que conquistó al público en 2013 con su mezcla de drama histórico, amor y aventuras.

‘Sira’ retomará la vida de su protagonista tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Sira Quiroga —ahora una mujer independiente y cosmopolita— intenta reconstruir su vida junto a Marcus Logan. Sin embargo, un trágico suceso la obliga a reinventarse y asumir una nueva misión en un mundo lleno de secretos, traiciones y cambios. La trama recorrerá Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, donde la protagonista se moverá entre el glamour, el espionaje y las tensiones políticas del periodo de posguerra.