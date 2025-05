El padre Ángel y sus primeras palabras sobre la elección de León XIV: "Un papa de diálogo"

Casi un día ha pasado y la sorpresa de la decisión sigue en el aire. Tras la fumata blanca que desataba gritos y aplausos en torno a las 18:00 horas de la tarde del 8 de mayo, muchos esperaban que la poca duración del cónclave se debiera a la elección de Pietro Parolin como nuevo Papa. Sin embargo, el anuncio del nuevo pontífice dejó a más de un extrañado, puesto que el afortunado no sonaba tanto en las quinielas.

El cardenal Robert Francis Prevost hacía historia ayer al convertirse en el primer Papa de origen estadounidense. Además, Su Santidad también era la primera persona con doble nacionalidad en alcanzar el puesto. Tras varias décadas viviendo en Chiclayo (Perú), el Papa León XIV tuvo un gran recibimiento a las 19:14 horas del jueves, comenzando así su mandato como líder de la Iglesia Católica.

En 'Espejo Público', el programa ha querido recoger el testimonio del padre Ángel, sacerdote y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz. El religioso se ha mostrado alegre por el resultado del cónclave, pero ha asegurado que fue una decisión "bastante inesperada".

Una imagen de unidad

"Han elegido, y el Espíritu Santo debía estar muy certero", confiesa el padre Ángel a Susanna Griso y compañía. Si bien ha asegurado no tener mucha información en un primer momento del ex cardenal Prevost, el sacerdote ha confirmado estar de acuerdo con las palabras de paz que el Papa León XIV transmitía a los fieles. "Ama a todos, decía que no puede haber más divisiones en la Iglesia", comenta.

En relación al mandato del nuevo pontífice, el padre Ángel ha explicado que si bien es distinto a Francisco, sigue siendo "un papa de diálogo". El nombre escogido por Prevost, León XIV, hace referencia a Fray León, amigo y confidente de San Francisco de Asís, referente del difunto Jorge Mario Bergoglio. "Primero muchos recuerdos del papa Francisco, segundo seguir su legado y el de la Iglesia", concluye el religioso, dejando claro que los primeros días del pontificado servirán a modo de transición.