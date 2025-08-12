En 2009, Antena 3 apostó fuerte por 'La vuelta al mundo en directo', un reality show al estilo 'Pekín Express' que prometía aventura, emoción y grandes audiencias. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que el programa se convertiría en uno de los mayores escándalos de la televisión española. El motivo: la participación de Cyril Jaquet Merino, un concursante que, años antes, había asesinado a sus padres.

Uno de los momentos más tensos de la historia de Antena 3

Cyril, de 29 años, había nacido en Suiza pero se crió en la localidad alicantina de Benijófar desde los cinco. Según su presentación oficial, trabajaba como auxiliar de vuelo, se definía como “nómada” y competía junto a su pareja, Paola Alberdi. Ambos se ganaron rápidamente el cariño del público y se posicionaron como favoritos en la primera semana. Pero todo cambió cuando vecinos de Benijófar lo reconocieron en pantalla y recordaron su pasado: el 1 de agosto de 1994, cuando tenía solo 16 años, Cyril disparó y mató a sus padres, Oliver y María Isabel. El caso conmocionó a la localidad, sobre todo porque las investigaciones revelaron que había una diferencia de cuatro horas entre la muerte de la madre y la del padre. El joven confesó el crimen alegando que lo hizo porque “me regañaban y me pegaban”. Cumplió tres años en un centro de menores hasta alcanzar la mayoría de edad.

Al verlo en televisión, los vecinos comenzaron una campaña de mensajes a la cadena para exigir su expulsión. El revuelo fue tal que la productora decidió apartar a la pareja del concurso en la segunda gala. “Es mentira que buscásemos el morbo. Él dijo que era huérfano”, declaró en su momento el presentador, Óscar Martínez. Tras su salida, Cyril y Paola ofrecieron una entrevista en la que él aseguró que “el pasado está enterrado” y ella confesó que conocía la historia desde el inicio de su relación. Actualmente, viven fuera de España y alejados de los focos. El programa, que pretendía ser un formato rompedor, nunca se recuperó del golpe mediático y terminó con datos de audiencia muy por debajo de lo esperado.