El pasado que nadie conocía de Vanessa y Javier antes de su entrada a "Gran Hermano"

Vanessa y Javier no solo llegaron a "Gran Hermano" con un gran reto por delante, sino que también traen consigo una historia televisiva previa que ha sorprendido a muchos. La nueva edición del reality de Telecinco debutó con un 17,4% de share, y aunque muchos se centraron en la dinámica del programa, esta pareja de Galicia rápidamente capturó la atención, no solo por su relación, sino por su inesperado historial en la TV.

Lo que muchos no sabían es que Vanessa y Javier se casaron en el programa "¡Casamos!" de la TVG. Fue allí donde, frente a las cámaras, se dieron el "sí, quiero", uniendo sus vidas en un evento que los televidentes gallegos no olvidarán fácilmente. En un emotivo momento que ha resurgido en redes, Javier expresó: "Vendimos las alianzas por aquella tragedia... pero este es el momento de recuperar lo perdido. ¡Qué carallo!"

Pero eso no es todo. Antes de su participación en "Gran Hermano", la pareja también probó suerte en el programa "Me cambio de familia" de Cuatro, donde vivieron la experiencia de intercambiar hogares y adaptarse a las reglas de otras familias durante dos semanas. Su aparición en este formato destacó por su capacidad de adaptación y la curiosidad que despertaron entre los espectadores.

Sin embargo, la felicidad no ha sido completa en Guadalix. Tras solo 24 horas en la casa, Vanessa confesó en el confesionario que tiene dudas sobre su relación. Entre lágrimas, admitió que, aunque ama a Javier, no siente que recibe el cariño que necesita. "Me cuida, pero quiero sentirme deseada... siento que es más como un familiar, no como una pareja", compartió con sinceridad, dejando claro que su paso por el reality podría ser un desafío tanto para ella como para su matrimonio.