Antena 3 lidera el viernes con 'El Peliculón' y arrasa en Prime Time

Antena 3 consolida su dominio en la televisión española tras convertirse en la cadena más vista del viernes con un 12,8% de cuota de pantalla. La cadena de Atresmedia no solo aventajó a sus competidores en +2,5 y +4,2 puntos, sino que también fue líder en las franjas de Sobremesa (18,2%), Tarde (10,8%) y Prime Time (13,5%).

El gran éxito de la noche fue 'El Peliculón', que emitió la cinta 'Dog. Un viaje salvaje', protagonizada por Channing Tatum. Con un 10,2% de share y 757.000 espectadores de media, la película fue lo más visto del Prime Time y reunió a más de 2,7 millones de espectadores únicos. Además, lideró en los públicos de 35 a 54 años, confirmando su gran acogida. Los informativos de la cadena también revalidaron su liderazgo. 'Antena 3 Noticias 1' se situó como la emisión más vista del viernes con un 22% de cuota y más de 2,5 millones de espectadores únicos. Por la noche, 'Antena 3 Noticias 2' también destacó con un 18,6% y 2,1 millones de espectadores únicos. En ficción, 'Sueños de libertad' sigue marcando récords como la serie más vista de la televisión, alcanzando un 13,8% de cuota y 1,1 millones de espectadores de media. Con más de 1,7 millones de seguidores únicos, se mantiene como líder indiscutible de la tarde.

Los concursos de entretenimiento volvieron a brillar: 'La ruleta de la suerte' logró un 21,6% y fue el programa más visto del día, mientras que 'Pasapalabra' arrasó en la tarde con un 20,7% y más de 1,3 millones de espectadores de media. Con estos resultados, Atresmedia se afianza como grupo líder del viernes con un 26,3% de cuota, superando en +2,6 puntos a su competidor directo pese a contar con un canal menos.