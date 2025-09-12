Cuándo y dónde ver la gala de los Emmy en España: Fechas, horarios y canales

La 77ª edición de los Premios Emmy llega para reconocer lo mejor de la televisión en 2025, consolidándose como la gran cita anual para los amantes de las series. Aunque parece que fue ayer cuando se celebró la gala del año pasado, en la que Emmy no solo premian la calidad artística de las series más vistas del mundo, sino que también funcionan como escaparate global del talento que alimenta la industria audiovisual. A esto se suma el interés generado por los Creative Emmy Awards, celebrados unos días antes, donde brillaron títulos como 'The Studio' y 'El Pingüino', con numerosos galardones técnicos, además de sorpresas como el tercer Emmy de Julie Andrews o el séptimo para Bryan Cranston.

[[EXTERNAL:Twitter" rel="https://www.larazon.es/television/programas/sohgun-conquista-emmy-hacks-como-gran-sorpresa_2024091666e7dbc5fcf7b3000135b442.html" target="_blank">1966223635590557934|||images/play_twitter.jpg

La gran gala se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, aunque debido a la diferencia horaria se verá en España durante la madrugada del lunes 15. Los seguidores podrán disfrutar de la alfombra roja a partir de las 00:00 horas, mientras que la ceremonia de entrega de premios arrancará oficialmente a las 2:00 de la madrugada, todo ello retransmitido en exclusiva a través de Movistar Plus+, en una emisión especial comentada por María Gómez, Elena Neira, Alberto Rey y Laia Portaceli. Este año, el encargado de conducir la gala será el cómico Nate Bargatze, acompañado de un elenco de presentadores de primer nivel como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Kristen Bell, Jude Law, Sofia Vergara o Catherine Zeta-Jones, entre muchos otros. Con semejante despliegue de estrellas, la cita promete grandes momentos televisivos y un repaso imprescindible a lo más destacado de la ficción internacional. Sin duda, los Emmy 2025 se presentan como una noche histórica para los seriéfilos, que podrán seguir cada detalle desde España a pesar del horario nocturno.