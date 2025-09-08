Obama, Bryan Cranston o ‘SNL50’: lo más destacado de los Creative Arts Emmys 2025

Los Creative Arts Emmy Awards 2025 celebraron este fin de semana sus dos galas en el Peacock Theater de Los Ángeles, entregando decenas de premios en categorías técnicas, de reparto e invitados que sirven como antesala de los Primetime Emmy.

En la primera noche, brillaron nombres como Julianne Nicholson, reconocida como mejor actriz invitada en comedia por su papel en 'Hacks', y Bryan Cranston, que se alzó con el galardón a mejor actor invitado en comedia por 'The Studio'. En el apartado dramático, los vencedores fueron Merritt Wever, premiada por 'Severance', y Shawn Hatosy, que triunfó gracias a 'The Pitt'. Además, Julie Andrews volvió a brillar como narradora con su trabajo en 'Bridgerton', y la animación de 'Arcane' se llevó el premio a mejor programa animado.

La segunda noche estuvo marcada por la victoria de 'SNL50: The Anniversary Special', que arrasó con ocho premios, incluyendo mejor dirección y guion de un especial de variedades. Entre los nombres propios destacó también Barack Obama, que sumó su tercer Emmy como mejor narrador por 'Our Oceans', mientras que Conan O’Brien fue reconocido por su especial en homenaje al humor con el Mark Twain Prize. Alan Cumming repitió como mejor presentador de un reality por 'The Traitors', y títulos como 'Pee-wee As Himself', 'Queer Eye', 'Love on the Spectrum' o '100 Foot Wave' también fueron premiados.

Con estos resultados, la carrera hacia los 77º Emmy queda oficialmente inaugurada, con grandes series como 'Severance', 'The Penguin', 'The Studio' y 'The White Lotus' como máximas favoritas en la ceremonia principal, que se celebrará el próximo 14 de septiembre.