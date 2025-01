Dos canales deportivos gratuitos en Movistar Plus+ con mucho fútbol y tenis para sus clientes

Movistar Plus+ sigue limando las asperezas que supuso el adiós de los canales del grupo AMC de su parrilla de contenidos el pasado 1 de enero con la llegada de los mejores productos audiovisuales forjados en la televisión pública británica (BBC), así como la adquisición de forma gratuita para todos sus clientes del canal de pago "Caza y Pesca" y las mejores películas de Hollywood a través de Movistar Hits. Ahora le toca el turno al mundo del deporte con la llegada de dos nuevos canales para poder disfrutar de la mejor calidad posible de dos de los grandes eventos deportivos de enero de 2025: la Supercopa de España y el Open de Australia 2025.

Más deporte y en mejor calidad, gracias a Movistar Plus+

El primer canal de todos estará disponible solo esta semana y sustituirá en el Dial 52 al actual canal de otra competición española, la Copa de Su Majestad el Rey. Desde mañana 8 de enero hasta el lunes 13 de la semana que viene, los clientes de Movistar Plus+ podrán disfrutar de los tres partidos de la competición, las semifinales entre FC Barcelona-Athletic Club de Bilbao y Real Madrid-RCD Mallorca, con un hipotético clásico en la final celebrada en Arabia Saudí el próximo domingo 12. Una vez termine la competición, el Dial 52 dejará a un lado a la Supercopa de España y volverá con su inquilino habitual, la Copa del Rey, que ha alcanzado ya la ronda de octavos de final con alguna que otra sorpresa. El segundo nuevo canal de Movistar Plus+ está relacionado con más deportes que solo el balompié, ya que se trata de la versión 4K de Eurosport, que tiene los derechos del primer Grand Slam de la temporada en el mundo del tenis, el Open de Australia, que se celebra en Melbourne desde el próximo 12 de enero hasta el 27 del mismo mes. Este torneo podrá verse en UHD gracias a Movistar Plus+ y su canal situado en el Dial 444, que llega el próximo jueves 9 de enero a la parrilla de contenidos de la televisión privada y estará disponible hasta el 28 de este primer mes del año 2025.

El primer título en el fútbol español llega esta semana con la Supercopa de España, con cuatro equipos en busca de un nuevo trofeo: Real Madrid, Barcelona, Athletic y Mallorca. El Real Madrid llega a Arabia Saudí tras vencer con polémica incluida en Mestalla y ganar cómodamente al Deportivo Minera (0-5) en la Copa del Rey, competición de la que se ha despedido esta semana el RCD Mallorca, que no podrá aspirar a repetir final en este 2025 tras ser vapuleado por el Pontevedra, equipo de 2RFEF. En la primera semifinal, el Barça quiere olvidar el fracaso administrativo del caso Olmo (quien viaja con el equipo a Riad) y frenar el mal momento de temporada que está viviendo en estos momentos el conjunto entrenado por Hansi Flick. Enfrente, el actual campeón de Copa del Rey, el Athletic Club, que sufrió en Las Gaunas ante el Logroñés, venciendo la eliminatoria del torneo copero en la lotería de los penaltis.

También en Movistar Plus+ tenemos el primer Grand Slam del año, celebrado en territorio oceánico y con el actual campeón Jannik Sinner y Novak Djokovic (jugador que más veces se ha coronado en Australia) como principales opositores al título de Carlos Alcaraz, quien busca superar la barrera de los cuartos de final en el único grande que falta en las vitrinas del tenista de El Palmar.