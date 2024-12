El canal que cuesta 7€ y que será gratis en 2025 si eres cliente de Movistar Plus+

Movistar Plus+ sigue sumando a su catálogo de contenidos nuevas experiencias audiovisuales para sus clientes con la llegada de cuatro nuevos canales en 2025, recién llegados de las islas británicas. Estos canales se suman a la reciente incorporación de Apple TV+ para los usuarios de Movistar, triplicando las opciones de ocio en cuanto a series y películas nos referimos, sumándose la plataforma de la manzana a la ya incluida MAX y Skyshowtime. A todo esto se suma la llegada de un canal de pago, que estará a partir del 28 de enero de forma gratuita si eres cliente de la compañía, como ocurrirá con los cuatro canales procedentes de la BBC.

Un espacio dedicado a la "caza y pesca"

Movistar Plus+ introduce una atractiva novedad que impacta positivamente en el bolsillo de sus usuarios. El canal "Caza y Pesca", especializado en contenidos relacionados con la caza, la pesca y la naturaleza, pasará a formar parte del paquete básico sin coste adicional a partir del 28 de enero de 2025. Actualmente, este canal tiene un precio de 7 euros al mes, pero con este cambio, será gratuito. La iniciativa no solo busca ampliar el alcance de su programación hacia un público más generalista, sino también compensar la eliminación de los 14 canales de AMC Seleckt, cuyo valor mensual era de 3,99 euros. Este movimiento refuerza la estrategia de la plataforma para retener y atraer nuevos suscriptores, ofreciendo más valor a su oferta básica. Dentro de su programación, "Caza y Pesca" destaca por documentales y programas únicos como "Monterías", centrado en la caza de ciervos y jabalíes en España; "Pesca en Kayak", que explora esta modalidad como una emocionante actividad; y "Rececho de Caribú", con expediciones en Noruega. Con esta mejora, Movistar Plus+ amplía su propuesta de entretenimiento, posicionándose con fuerza en la batalla por la preferencia de los usuarios en el competitivo mercado de plataformas de televisión.

Cambios en los contenidos

A este nuevo canal de "Caza y Pesca" se debe sumar los cuatro canales procedentes de la televisión pública británica que sí llegarán con la entrada de 2025. BBC Food (dial 92), un canal dedicado exclusivamente a la gastronomía que llenará el espacio dejado por Canal Cocina. BBC History (dial 84), que cubrirá el vacío de Canal Historia. Este canal se especializa en documentales que exploran momentos clave de la historia mundial, con especial atención a la monarquía británica y su impacto en el mundo. BBC Drama (dial 32), que presentará las producciones más destacadas de la factoría BBC y finalmente, BBC Top Gear (dial 34) se suma a la oferta de Movistar Plus+ como un canal dedicado al mundo del motor. Inspirado en el popular programa "Top Gear", uno de los más vistos a nivel mundial, este canal promete contenido exclusivo para los amantes de los coches y las emociones sobre ruedas.