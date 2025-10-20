Luis De la Fuente analiza en 'El Hormiguero' el camino de España rumbo al Mundial de fútbol 2026

Tras 4 victorias de 4 partidos en la fase de clasificación del Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, Luis De la Fuente analizará esta noche como esta España en 'El Hormiguero', el programa líder de la televisión española. El entrenador riojano vuelve al plató de Antena 3 y será de nuevo entrevistado por Pablo Motos y las hormigas más célebres de la televisióntras igualar el récord de 29 victorias seguidas con la Selección que ostentaba Vicente del Bosque en partido oficial.

Luis De la Fuente y su trayectoria en la Federación

Tras colgar las botas, inició una exitosa carrera como técnico, trabajando en categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol. Con la selección sub-19 y sub-21 conquistó títulos europeos, demostrando una gran capacidad para desarrollar jóvenes talentos y un estilo basado en el control del balón y la cohesión del grupo. En 2022 asumió el mando de la selección absoluta, guiando a España a la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA en 2023 y la Eurocopa en 2024, consolidándose como un referente del fútbol español moderno.

Las 29 de Luis de la Fuente

España 2–1 Italia – Liga de Naciones (Semifinal) – 15 jun 2023

Croacia 0 (4–5) 0 España – Liga de Naciones (Final) – 18 jun 2023

Georgia 1–7 España – Clas. Eurocopa – 8 sep 2023

España 6–0 Chipre – Clas. Eurocopa – 12 sep 2023

España 2–0 Escocia – Clas. Eurocopa – 12 oct 2023

Noruega 0–1 España – Clas. Eurocopa – 15 oct 2023

Chipre 1–3 España – Clas. Eurocopa – 16 nov 2023

España 3–1 Georgia – Clas. Eurocopa – 19 nov 2023

España 3–0 Croacia – Eurocopa (Grupo) – 15 jun 2024

España 1–0 Italia – Eurocopa (Grupo) – 20 jun 2024

Albania 0–1 España – Eurocopa (Grupo) – 24 jun 2024

España 4–1 Georgia – Eurocopa (Octavos) – 30 jun 2024

España 2–1 Alemania – Eurocopa (Cuartos) – 5 jul 2024

España 2–1 Francia – Eurocopa (Semifinal) – 9 jul 2024

España 2–1 Inglaterra – Eurocopa (Final) – 14 jul 2024

Serbia 0–0 España – Liga de Naciones – 5 sep 2024

Suiza 1–4 España – Liga de Naciones – 8 sep 2024

España 1–0 Dinamarca – Liga de Naciones – 12 oct 2024

España 3–0 Serbia – Liga de Naciones – 15 oct 2024

Dinamarca 1–2 España – Liga de Naciones – 15 nov 2024

España 3–2 Suiza – Liga de Naciones – 18 nov 2024

Países Bajos 2–2 España – Liga de Naciones (Cuartos, ida) – 20 mar 2025

España 3 (5–4) 3 Países Bajos – Liga de Naciones (Cuartos, vuelta) – 23 mar 2025

España 5–4 Francia – Liga de Naciones (Semifinal) – 5 jun 2025

Portugal 2 (5–3) 2 España – Liga de Naciones (Final) – 8 jun 2025 (Los penaltis no cuentan como derrota en las estadísticas)

Bulgaria 0–3 España – Clas. Mundial – 4 sep 2025

Turquía 0–6 España – Clas. Mundial – 7 sep 2025

España 2–0 Georgia – Clas. Mundial – 11 oct 2025

España 4–0 Bulgaria – Clas. Mundial – 14 oct 2025

Resto de invitados de la semana en 'El Hormiguero'

El martes, la música se apoderará del plató de Atresmedia con la visita del grupo Taburete, formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño, quienes vuelven a la primera línea de la música con su sexto álbum de estudio 'El perro que fuma', que se estrena el 28 de noviembre, que dará pie además a una nueva gira por nuestro país. El miércoles será turno de Blanca Suárez y Manu Ríos, quienes forman parte de la segunda temporada de 'Respira', la ficción de Netflix basada en las aventuras de los trabajadores del ficticio Hospital Joaquín Sorolla de Valencia. Esta nueva tanda de episodios llegará a la plataforma de streaming el viernes de Halloween, el 31 de octubre. El jueves, Isabel Preysler contará su verdad y desvelará sus memorias, 'Mi verdadera historia', en el porgrama líder de la televisión de nuestro país.