Netflix lanza el tráiler de la segunda temporada de 'Respira' con el debut de Pablo Alborán

A más de uno se le habrá parado el corazón viendo el tráiler oficial de la segunda temporada de 'Respira', que ha compartido este jueves Netflix ante el inminente estreno del drama hospitalario el próximo 31 de octubre en la plataforma.

Las cosas por el Joaquín Sorolla han cambiado y en la nueva entrega de la serie creada por Carlos Montero la gestión se vuelve privada, lo que supone un desafío a las convicciones y principios de sus médicos. Además, el hospital abrirá las puertas a nuevos personajes como el cirujano al que dará vida Pablo Alborán, que se estrenará como actor en esta ficción producida por El Desorden Crea y que contará con ocho capítulos.

En el vídeo se puede ver cómo Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna). Así como Jésica (Blanca Suárez) intercala planos en los que está a punto de perder la vida y diálogos entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos).

Según se desprende de la trama, Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable. A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.

Tal y como ha escrito la plataforma de streaming en sus redes sociales, los nuevos episodios serán a "vida o muerte", por lo que los seguidores de la exitosa serie tendrán que prepararse para superar todo lo que está por venir, en una ficción que se convirtió en el top 1 global de series de habla no inglesa tras su estreno en 2024 y que intentará replicar la hazaña un año después.