España, en el camino de la selección campeona del mundo

Cuando España ganó dos Eurocopa y un Mundial de manera consecutiva se solía decir que tenía a varios futbolistas que eran los mejores del mundo en su puesto. Ahí entraban Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta y alguno más. La duda con la selección de ahora es si ya es la mejor del mundo, como dice la clasificación de la FIFA,

«Yo creo que nosotros somos producto de lo que hemos heredado a nivel de familia y a nivel deportivo. Desde el año 2008 Luis Aragonés y Vicente del Bosque han dejado un legado que nuestros futbolistas conocen y les motiva. Cuando tienes futbolistas con un hambre deportiva insaciable que quieren ser cada día mejores, cuando les pones el aliciente de conseguir las cosas que consiguieron esas selecciones todavía se motivan más. Aquel legado es maravilloso para el fútbol y para el deporte español porque demostró que había calidad para competir por lo máximo y esta generación quiere también hacer historia y llegar a lo máximo que se puedan conseguir», asegura Luis de la Fuente.

España ahora es campeona de Europa y el próximo objetivo es el Mundial. De momento ya ha igualado el récord de imbatibilidad que la selección de Vicente del Bosque situó en 29 partidos. «Para mí es motivo de una gran alegría igualar esa marca histórica de Don Vicente del Bosque, que es un referente para mí,. Lo admiro, pero es un éxito de estos futbolistas y hay que ponerlo en valor. Son buenísimos jugadores, que están teniendo un comportamiento ejemplar. Son insaciables, quieren más, las 30, las 31, hasta donde podamos llegar. Son unos futbolistas fantásticos», asegura De la Fuente.

La selección española tiene al Balón de Oro del año pasado, Rodri, y al de plata de este año, Lamine, del que no se discute si es el mejor en su puesto sino si es el mejor del mundo ya en general. Los dos han faltado en la última convocatoria y también algunos más: Carvajal, Huijsen, Nico Williams, Fabián, Dani Olmo... Pero sin ellos España ha mantenido el alto ritmo goleador de la anterior convocatoria y una superioridad abusiva sobre sus rivales. Ha ganado los cuatro partidos de clasificación para el Mundial sin ningún gol en contra y con quince goles a favor a pesar de que en el partido contra Bulgaria hizo sitio a varios jugadores que no son muy habituales en las alineaciones de De la Fuente. «No ha sido un partido de rotaciones, no se regala nada. Los jugadores se lo han ganado, son muy buenos y se lo merecen. Podríamos hacer dos o tres selecciones tremendamente competitivas», decía el seleccionador después del partido.

«Hay un talento increíble venga quien venga», reconocía Aleix García, uno de los que entraron en la segunda mitad y que dio un pase de gol, el del tercero, que remató un defensa búlgaro en su portería. «Todo el mundo sumamos, juegue quien juegue hay que estar todos juntos», añadía el ahora jugador del Leverkusen. «Creo que Luis más que una selección ha creado un equipo y eso es importante porque todos nos sentimos bien jugando juntos y eso se plasma en el terreno de juego. Tenemos una química increíble y eso se nota», afirma Grimaldo.

El ejemplo de que todos suman es Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal lleva seis goles en esta fase de clasificación. Lleva los mismos goles que Harry Kane y uno más que Cristiano Ronaldo. Sólo lo superan Memphis Depay, con siete, y Haaland, con doce. El noruego marcó cinco de ellos en el 11-1 de su selección a Moldavia.

«Estoy llegando bien al área, estoy encontrando bien los espacios, están cayendo los balones. No es casualidad tampoco, pero hay que tener ese punto de fortuna para meterlas», reconoce Merino. «Es la primera vez que estoy tan acertado de cara a gol. Llevo años diciendo que era una faceta que quería mejorar, tanto eso como las asistencias, ser un poco más determinante y creo que lo estoy haciendo ahora. Ojalá pueda seguir con esta racha. Que un centrocampista aporte goles siempre es bueno para el equipo y eso es lo primero», añade.

«Mikel Merino es un jugador completísimo, con una capacidad de adaptarse a diferentes demarcaciones poco natural. He visto pocos jugadores tan completos. La suerte es que esté con nosotros porque además interpreta muy bien las necesidades de los partidos, interpreta muy bien al rival, interpreta las situaciones que tiene que desarrollar, dice el seleccionador. Un ejemplo.