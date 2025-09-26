Adara Molinero se libra de la expulsión y Miri recibe un castigo monumental en 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero tiene 7 vidas y ayer gastó una de ellas. La audiencia la bendijo con la salvación cuando todo parecía indicar que acompañaría a su madre Elena rumbo a España. Fani Carbajo dice así adiós al concurso tras enfrentarse en un duelo directo con una tótem de los realities. Otra de las cruces de la noche fue Miri Pérez-Cabrero, que recibió uno de los castigos más duros de 'Supervivientes All Stars', además de salir nominada junto Sonia, Jessica y Carlos. La barcelonesa no pagó su penitencia y el concurso no ha dudado en sancionar duramente, dejando claro que o acatas las normas del programa o atentos a las consecuencias.

En la cuarta gala de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', la tensión volvió a subir con una expulsión decisiva y varios giros inesperados. El público debía elegir entre Adara Molinero, Fani Carbajo y Jessica Bueno, después de que Gloria Camila consiguiera salvarse en la entrega anterior. La primera en librarse del barro fue Jessica, quien celebró emocionada junto a Gloria, dejando el cara a cara final entre Adara y Fani.

Finalmente, la audiencia optó por mantener a Adara en la competición, lo que convirtió a Fani en la tercera expulsada de la edición. Su despedida estuvo marcada por la mezcla de tristeza y orgullo: reconoció que se iba antes de lo que hubiera querido, aunque con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí misma. Además, antes de abandonar el concurso, protagonizó el ya tradicional “beso de Judas”, señalando a Sonia Monroy para la siguiente ronda de nominaciones.

Pero la gala no solo estuvo marcada por la salida de Fani. El programa sorprendió a los concursantes con un duro correctivo al equipo de Miri, que incumplió la sanción de cocinar y repartir la comida en solitario. Como castigo, la organización decidió apagar el fuego de su playa, una de las mayores penalizaciones que pueden recibir.

En paralelo, los juegos de liderazgo coronaron a Rubén Torres e Iván González como jefes de sus respectivas playas, quedando blindados de las nominaciones. Así, Miri, Sonia Monroy, Jessica y Carlos fueron los elegidos de la semana, generando un clima de incertidumbre y nuevas tensiones.