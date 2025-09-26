El filósofo Temistio impide que Rosa se lleve un bote de 2.170.000 euros en 'Pasapalabra'

Rosa y Manu volvieron a librar anoche una épica batalla dialéctica en 'Pasapalabra'. La gallega, se quedó a las puertas de la gloria y de escribir su nombre con letras de oro en los anales del concurso vespertino más visto de la televisión. Tras realizar un rosco casi perfecto, un filósofo que en el año 384 fue elegido Prefecto de Constantinopla por el emperador romano Teodosio I privó a la concursante de alzarse con el bote, que supera con creces los dos millones de euros (para ser exactos, 2.170.000 millones).

La filosofía romana le juega una mala pasada a Rosa

Manu fue el encargado de empezar una de las pruebas más difíciles del mundo de los concursos de televisión. Con 144 segundos en su buchaca personal, empezó con cinco aciertos seguidos antes de pasar palabra con la letra F. Por su parte Rosa empezaba la contienda con cuatro segundos menos que el madrileño y en su primera tirada tan solo consiguió acertar cuatro, hasta la D. Precisamente, la concursante gallega fue la primera en completar una vuelta completa, llegando a letra Z con 18 aciertos y 28 segundos. Manu se quedó con 16 aciertos pero 35 segundos en su marcador.

Tras un intercambio de turnos, Rosa llegó con 23 aciertos a la letra T pero en vez de contestar Temistio a la pregunta realizada por Roberto Leal, "filósofo que en el año 384 fue elegido Prefecto de Constantinopla por el emperador romano Teodosio I", la gallega contestó Taraso, equivocándose y dejando su marcador en 23 aciertos y un fallo. Manu, que se encontraba con 21 letras acertadas y ningún fallo, luchó por el bote pero dos fallos en las letras M y P, decantaron la balanza de la tarde a favor de Rosa, que recupera el trono naranja de 'Pasapalabra', mandando a Manu a la Silla Azul.