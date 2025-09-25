La dirección de Mediaset deja en evidencia la estrategia de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero esta tirando de todo el equipo en esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' aunque su nueva estrategia puede jugarle una mala pasada. La celebridad nacida en Alcobendas perdió a su mayor apoyo en la isla hace una semana (su madre Elena), lo que provocó en ella un bajón considerable, en el que se barajó la posibilidad real de abandonar, como ya hiciera el año pasado. La dirección del reality de Mediaset además, ha dejado en entredicho a Adara Molinero, revelando una conversación con su madre junto antes de la expulsión de Elena en la que le pedía que hiciera todo lo posible para poder sacarla de ahí. Elena antes el interrogatorio de Jorge Javier Vázquez reveló que más de un concursante le ha pedido ese favor, pero la credibilidad de Adara queda mermada, después de todo el show que montó durante el fin de semana, llorando descontroladamente por las noches y activando un protocolo de abandono que no llegó a efectuar. Una estrategia para ganar notoriedad que le puede salir rana a Adara Molinero, que junto a Fani Carbajo y Jessica Bueno, sigue nominada en 'Supervivientes All Stars', por lo que sabremos esta noche si la audiencia sigue bendiciendo a la madrileña o la deja en la estocada, acompañando a su madre camino de España.

Un nuevo frente abierto más para Adara

Si esto no fuera suficiente, en el programa del access prime time de Telecinco de ayer miércoles en el que se repasa la última hora del concurso, Laura Madrueño enseño unas imágenes en exclusiva de la enésima bronca de Adara Molinero, esta vez con Sonia Monroy.

La tensión se disparó entre Adara Molinero y Sonia Monroy, protagonizando un enfrentamiento que sobrepasó lo visto en directo. Sonia, visiblemente irritada, arremetió contra su compañera con duras palabras, mientras Adara, cansada de la situación, zanjaba la disputa con un tajante comentario. El resto de concursantes se quedaron en silencio, sorprendidos por la intensidad del cruce, que dejó el ambiente cargado y lleno de incomodidad.