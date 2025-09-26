Locura y efusividad máxima en el Benidorm Fest 2026: 350 canciones propuestas en las últimas 24 horas

El miércoles 24 de septiembre, 'Benidorm Fest' cerraba su preselección recibiendo cerca de 350 canciones en menos de 24 horas. En total, 870 temas se presentan al certamen musical nacional de la canción y lucharán por desbancar a Melody y su 'Esa Diva' como la canción ganadora del 'Benidorm Fest 2026', que se celebrará en Alicante la semana del 10 al 14 de febrero, siendo el día de los enamorados, la fecha en la que conozcamos al nuevo poseedor del micrófono de bronce de nuestro país.

Ahora, es turno de RTVE y el equipo del festival alicantino de seleccionar a 16 canciones, pudiéndose ampliar el cupo a 20 temas según las bases del concurso, que fueron modificadas de cara a esta cuarta edición del 'Benidorm Fest'.

"Hay potencial para ganar"

César Vallejo, nuevo jefe de delegación española en Eurovisión y codirector del festival, asume ahora la doble dirección con la intención de reforzar la marca musical creada por RTVE. En declaraciones al pódcast 'Revelación o Timo', confesó: "He aceptado la dirección del Benidorm Fest, pero también un gran reto: ser el jefe de la delegación española en Eurovisión". Su visión pasa por consolidar la diversidad estilística del certamen, dar continuidad a los artistas más allá de febrero y garantizar un espectáculo de alto nivel con fichajes como Sergio Jaén en la dirección artística y Borja Rueda en la coreografía. Además, tendió la mano a prensa y seguidores al subrayar: "La prensa, el fandom y nosotros formamos un ecosistema que puede crear el clima necesario para que España gane Eurovisión", espetó la nueva cabeza detrás del certamen nacional de la canción.